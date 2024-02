Schock-Nachricht: Deutschlands WM-Held Andreas Brehme ist tot

Um 23.30 Uhr sei der Notruf eingegangen, noch im Rettungswagen sei er reanimiert worden. Anschließend kam er in die Notaufnahme einer Münchner Klinik, doch offenbar kam für den ehemaligen Bundesliga-Spieler jede Hilfe zu spät.

Zuerst hatte die Bild berichtet. Demnach erlitt der Weltmeister von 1990 in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Herzstillstand.

"In tiefer Trauer teile ich im Namen der Familie mit, dass mein Lebensgefährte Andreas Brehme heute Nacht infolge eines Herzstillstandes plötzlich und unerwartet verstorben ist. Wir bitten, in dieser schweren Zeit unsere Privatsphäre zu wahren und von Fragen abzusehen", sagte seine Freundin der DPA.

Andy Brehme (†63, l.) schoss die DFB-Elf 1990 zum Weltmeister-Titel. © Frank Kleefeldt/dpa

Als Spieler erreichte Brehme Heldenstatus, als er im WM-Finale am 8. Juli 1990 im Stadio Olimpico von Rom gegen Argentinien das entscheidende 1:0 in der 85. Minute per Elfmeter erzielt.



Der am 9. November 1960 in Hamburg geborene Verteidiger lief insgesamt 86 Mal für die Nationalmannschaft auf, erzielte dabei acht Tore.

Bei den Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles stand er im Aufgebot des damaligen Trainers Erich Ribbeck (86). Im Viertelfinale war für die Auswahl mit einer Niederlage gegen das damalige Jugoslawien (2:5) jedoch Endstation.

Erst vor sechs Jahren wurde Andreas Brehme in die erste Elf der "Hall of Fame" des Deutschen Fußballs aufgenommen.