Trimmel vor Abschied: Geht der Kapitän von Bord?

Berlin - Im Osten Berlins sollte man eigentlich meinen, es liegen sich alle glücklich in den Armen. Trotz der besten Saison der Vereinsgeschichte, sind bei den Eisernen noch lange nicht alle glücklich. So soll vor allem Kapitän Christopher Trimmel (36) mit einem möglichen Abschied liebäugeln.

Christopher Trimmel ist aktuell nur noch Ergänzungsspieler. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

"Wenn ich nächste Saison die Hinrunde gar nicht spiele, so wie ich mich kenne, werde ich mich verändern wollen." Eine solche Aussage lässt viele Fans der Eisernen vor Angst erstarren.

Christopher Trimmel hat sich in den letzten Jahren zu einer wahren Institution bei Union Berlin entwickelt. Der mittlerweile 36-Jährige geht im kommenden Sommer in seine zehnte Spielzeit mit den Ost-Berlinern.

Seit 2014 beackert der gebürtige Österreicher die rechte Abwehrseite von Union. Beim Blick auf die aktuelle Situation ist jedoch mehr als fraglich, ob in der nächsten Spielzeit mehr Partien hinzukommen werden.

Winterneuzugang Josip Juranovic (27) hat Trimmel so ein wenig den Rang abgelaufen. In den letzten sechs Ligaspielen stand der Kapitän der Eisernen nur einmal in der Startelf. Beim 4:2 vom letzten Wochenende gegen den SC Freiburg bestritt der 36-Jährige sein 300. Pflichtspiel für Union.