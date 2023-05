Bei Union Berlin purzeln die Rekorde: Spider-Man schießt Eiserne Richtung Champions League

Das Störte Becker aber herzlich wenig, denn schon zwei Zeigerumdrehungen später legte der Stürmer nach erneuter Vorlage von Knoche nach und schnürte seinen zweiten Doppelpack in der Bundesliga .

Was bei den Fans gut ankam, fand Schiedsrichter Marco Fritz den Regeln entsprechend unsportlich und zeigte dem Unioner für den Masken-Auftritt den gelben Karton.

Becker kombinierte sich per Doppelpass mit Abwehrchef Robin Knoche auf rechts in den Strafraum, wo der Niederländer SCF-Goalie Mark Flekken einen Beinschuss verpasste.

Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn nach seinem Treffer zum 2:0 in der 36. Minute zauberte der Torschütze eine Spider-Man-Maske aus der Hose und setzte sie in bester Aubameyang-Tradition auf.

Vincenzo Grifo (r.) bringt den SC Freiburg per Panenka-Elfer auf 2:3 heran. © Andreas Gora/dpa

Damit waren die Verhältnisse in der mit 22.012 Zuschauern ausverkauften Alten Försterei vermeintlich schnell geklärt. Während der zweiten Halbzeit stimmten die Fans sich schon einmal auf die Königsklasse ein und skandierten "Sone Scheiße, Champions League".

Allerdings konnten die Schwarzwälder nach einer Ecke von Vincenzo Grifo durch einen wuchtigen Kopfball von Manuel Gulde in der 56. Minute noch einmal verkürzen.

Aus dem Spiel heraus ging für die Streich-Truppe weiterhin nicht viel, bis Danilho Doekhi seinen Gegenspieler Roland Sallai im Strafraum legte und Schiri Fritz auf den Punkt zeigte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Grifo rotzfrech in bester Panenka-Manier per Chip in die Tormitte - 3:2 (70.)!

Dadurch wurde es zwar noch einmal spannend, aber am Ende verteidigten die Hausherren gekonnt den eigenen Kasten und machten durch einen Konter über Superhero Becker und Joker Aïssa Laïdouni in der 80. Minute ihren 17. Heimsieg der Saison klar.

Neben dem Rekordsieg auf heimischen Rasen feierten die Roten noch zwei weitere Bestmarken, denn sie blieben erstmals auch im 22. Heimspiel nacheinander ungeschlagen und fuhren mehr als 57 Punkte in ihrer noch jungen Bundesliga-Historie ein.

Erwähnenswert: Kapitän Christopher Trimmel absolvierte gegen Freiburg sein 300. Pflichtspiel im Trikot von Union Berlin und wurde vor dem Anpfiff geehrt.

Jetzt gilt es für den Hauptstadtklub, den Vorsprung auf den SCF in den verbleibenden zwei Partien zu halten, dann dürfen die Union-Kicker in der kommenden Spielzeit tatsächlich der Champions-League-Hymne lauschen.