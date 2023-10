Umzug ins Olympiastadion: Union-Fans kritisieren UEFA, aber ist das der richtige Adressat?

Berlin - Was für ein Fußballabend! 73.000 Unioner strömen ins Olympiastadion, um ihre Mannschaft in der Champions League zu sehen. So viele wie noch nie! Sie sehen ein packendes Fußballspiel mit einem dramatischen Ende . In allerletzte Sekunde gibt Union Berlin noch eine 2:0 aus der Hand, verliert mit 2:3.

Union-Fans haben vor dem Anpfiff eine deutliche Message an die UEFA. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

In Erinnerung bleibt aber auch die fantastische Stimmung auf den Rängen. Gerade für Hertha-Fans ein schwerer Anblick. Statt in der Alten Försterei zu spielen, zieht der Kult-Klub aus Köpenick für die Königsklasse ins Olympiastadion - und damit in die Spielstätte des erbitterten Stadtrivalen Hertha BSC.

Die Eisernen wollen möglichst jedem Unioner ermöglichen, den Klub einmal live zu erleben.

Wie schon in der Conference League tut Union alles dafür, dass sich die Anhänger auch in Westend wohlfühlen. Die blaue Tartanbahn ist abgedeckt, stattdessen erstrahlt das Olympiastadion in Rot, zudem wehen zahlreiche Union-Flaggen auf dem Dach. Nichts soll an Hertha erinnern.

Ganz einverstanden sind die Union-Fans mit dem Umzug aber nicht. Sie hätten lieber in der Alten Försterei gespielt.

Kurz vor dem Anpfiff entrollten sie mehrere Banner. Der Adressat: die UEFA.

"You don’t care about the sport – all you care about is money" (Übersetzt: Der Sport ist euch egal, alles was euch interessiert, ist Geld), zierte gut leserlich die Gegengerade. Hinzu kamen zahlreiche Banner der Richtlinien der UEFA. Etwa die Anzahl der erforderten Sitzplätze, Sponsorenplätze oder VIP-Plätze.