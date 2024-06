Union Berlin: Europäischer Top-Klub macht Jagd auf Abwehr-Ass

Diogo Leite (25) wird als neuer Innenverteidiger bei AC Mailand gehandelt. © OSCAR DEL POZO / AFP

Und das sogar außerhalb der Bundesliga, denn wie Sky Sports Italia berichtet, sollen gleich mehrere italienische Top-Klubs die Fühler nach Diogo Leite (25) ausgesteckt haben.

Ganz konkret wird dabei das Interesse von AC Mailand verbrieft. Die Rossoneri sollen sich demnach auf der Suche nach einem linksfüßigen Innenverteidiger befinden. In Mailand könnte der Portugiese in die Fußstapfen von Abwehr-Legenden wie Franco Baresi (64), Alessandro Costacurta (58) oder Paolo Maldini (55) treten.

Allerdings müsste der AC für eine Verpflichtung des 25-Jährigen wohl ziemlich tief in die Tasche greifen, denn angeblich sollen die Köpenicker ihrem Abwehr-Ass ein stattliches Preisschild angehängt haben.

Demnach soll man An der Alten Försterei erst ab einer Summe von 18 Millionen Euro gewillt sein, Leite ziehen zu lassen. Fraglich, ob Milan so viel in einen neuen Abwehrmann investieren will, wo nach dem Abgang von Olivier Giroud (37) doch auch im Sturmzentrum der Schuh drückt.