Union Berlin: Alle wollen mit nach Madrid

Berlin - Trotz zwei Niederlagen in Folge ist die Begeisterung für Union Berlin weiter ungebrochen. Die Eisernen gastieren am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) bei Real Madrid und die Elf von Trainer Urs Fischer (57) darf sich auf eine großartige Unterstützung freuen.

Es gab bis zu 15.000 Anfragen für das Gästekontingent © Andreas Gora/dpa

0:3 gegen RB Leipzig, 1:2 am letzten Wochenende in Wolfsburg. Die aktuelle Verfassung bei Union Berlin war schonmal besser. Dennoch ändern die zwei Niederlagen nichts an der Vorfreude auf die kommende Partie gegen Real Madrid.

Der gesamte Verein blickt erwartungsvoll auf das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Wie "BILD" berichtet, werden 3840 Anhänger die Eisernen im Santiago Bernabéu unterstützen. Doch wäre es nach den Köpenickern gegangen, hätten sie bis zu 15.000 Karten verkaufen können.

Die fast 4000 Anhänger werden ordentlich Stimmung in der spanischen Hauptstadt machen. Die Ultra-Gruppierung von Union plant ungefähr fünf Stunden vor Spielbeginn einen Fan-Marsch durch die Stadt bis hin zum Stadion.