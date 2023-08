Union Berlin baut Rekordserie dank Hattrick von Behrens gegen Mainz 05 aus

Berlin - Union Berlin hat am 1. Bundesliga-Spieltag beim 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 da weitergemacht, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört haben und sind seit nunmehr 24 Liga-Spielen auf heimischen Rasen ungeschlagen. Mann des Spiels war zweifelsohne Kevin Behrens!

Kevin Behrens (2.v.r.) platziert seinen Kopfball perfekt ins rechte untere Toreck zum 2:0 für Union Berlin. © Andreas Gora/dpa

Die Hausherren legten in der mit 22.012 Zuschauern natürlich ausverkauften Alten Försterei gleich los wie die Feuerwehr. Bereits nach 52 Sekunden verwertete Behrens eine maßgeschneiderte Flanke von Jerome Roussillon per Kopf zur Führung. Es war der bislang schnellste Treffer der Vereinsgeschichte.

Acht Zeigerumdrehungen später schlug das Kopfballungeheuer erneut zu. Diesmal flankte Aissa Laidouni von rechts perfekt auf den Schädel von "Behre", der die Kugel ins rechte Toreck platzierte und einen Blitz-Doppelpack schnürte - 2:0 (9. Minute)!

In der Folge blieben die Köpenicker das bestimmende Team, Mainz kam erst nach rund einer halben Stunde erstmals gefährlich vor den Union-Kasten, die Abschlüsse konnten aber allesamt von der Abwehr geblockt werden.

Dafür schepperte es nach 33 Minuten dann am Gebälk der Gäste. David Datro Fofana, der mit seinen Tempo-Dribblings immer wieder für Wirbel sorgte und einer der besten Unioner in der ersten Halbzeit war, ließ einen Freistoß aus etwa 25 Metern in zentraler Position Richtung rechtes Kreuzeck fliegen und verpasste nur knapp das 3:0.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte scheiterte Diogo Leite zudem mit einem sehenswerten Abschluss an Mainz-Keeper Robin Zentner (45.+2).