10.06.2026 16:19 Union-Berlin-Blog: Schritt zurück nach vorn: Marvin Friedrich ist wieder da

Im Union Berlin-Blog berichten drei waschechte Berliner Fußball-Fan-Originale über die Eisernen aus Köpenick und immer wieder auch über die Nationalmannschaft.

Berlin - Eisern: In einer Personal-Union aus drei waschechten Berliner Fußball-Fan-Originalen gibt es bei TAG24 den Union-Berlin-Blog.

Christian Beeck, Jürgen Heinemann und Tobias Saalfeld. © Archiv Die Autoren: Icke (Jürgen Heinemann) ist seit Mitte der Siebzigerjahre Unioner und als Betriebswirt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig. Er ist verheiratet und hat ein erwachsenes Kind. Icke lebt heute in Grünheide und schreibt hier als Gründer des Blogs. Unionfux (Tobias Saalfeld) ist seit über 40 Jahren Unioner, er arbeitet als Freischaffender für Bühne, Funk und Fernsehen, auch dort schreibt er. 1. FC Union Berlin Systemwechsel: Macht Union Berlin Rolle rückwärts bei Stanley Nsoki? Beecke (Christian Beeck), Ex-Bundesliga-Spieler (Hansa, Cottbus), Ex-Union-Manager, 21 Länderspiele für DDR-Junioren, stammt aus dem eigenen Nachwuchs von Union. Beecke hat zwei Kinder. In unserem Union-Blog fungiert Beecke als Berater.

10. Juni: Schritt zurück nach vorn: Marvin Friedrich ist wieder da

Marvin Friedrich (30) ist zurück bei Union Berlin. © Soeren Stache/dpa Unionfux: Jetzt haben wir auch unseren ersten Neuzugang verkündet, im Grunde keine große Überraschung, weil sich die Gerüchte dazu seit Wochen hielten: Marvin Friedrich kehrt an die Alte Försterei zurück. Der Innenverteidiger war vor viereinhalb Jahren zu Borussia Mönchengladbach gewechselt und erhoffte sich dort den berühmten nächsten Schritt - der aber im Wesentlichen ausgeblieben ist. In seiner Zeit bei uns war Friedrich eine Säule unseres Spiels, unverzichtbar geradezu und auch immer mal für ein wichtiges Tor gut, in der Relegation in Stuttgart, gegen Dortmund und Leipzig, nicht umsonst war er den Gladbacher Borussen fünfeinhalb Millionen wert, nicht wenige sahen in ihm schon einen kommenden Nationalspieler. 1. FC Union Berlin Drei zerplatzte eiserne WM-Träume, nur ein Union-Star mischt mit Doch am Niederrhein fällt die Bilanz unterm Strich doch eher gemischt aus: anfangs noch relativer Stammspieler, spielte er in den letzten zwei Jahren eine eher untergeordnete Rolle, in der abgelaufenen Saison stand er noch in sechs Punktspielen auf dem Feld, insgesamt 148 Minuten, nur einmal durfte er über die komplette Distanz spielen: bei unserem 3:1-Heimerfolg, wobei er freundlicherweise Rani Khedira das dritte Tor mit einer zu schwachen Kopfballabwehr auflegte. Davon abgesehen, dass Friedrich ablösefrei ist und natürlich den Verein ziemlich gut kennt, was zweifellos von Vorteil sein kann: was bringt uns der Spieler Marvin Friedrich noch, außer ein nostalgisches Lächeln? Kann man erwarten, dass der Junge wieder annähernd so gut wird, wie er mal war, nach einer Saison annähernd ohne Spielpraxis (und nicht etwa wegen einer Verletzung), zumal er logischerweise ja auch nicht jünger geworden ist (wobei dreißig ja nicht uralt ist)? Ist das nicht ein bisschen viel Prinzip Hoffnung? Ein Probetraining wird er ja wohl kaum absolviert haben. Was ist die Idee hinter dieser Verpflichtung? Wer kann hier einen Luftsprung machen: der 1. FC Union oder doch eher der Spieler? Die Frage dürfte doch relativ leicht zu beantworten sein - ich denke nicht, dass die Erstligisten Europas bei Marvin Friedrich Schlange standen. Wir hingegen waren gerüchteweise schon länger interessiert, es gab wohl bereits im letzten Sommer eine Anfrage, aber es wurde letztlich nichts daraus, möglicherweise war ja auch das Salär bei der Borussia einfach mal zu gut, um darauf zu verzichten, wer weiß? Dass Friedrich in Zukunft Abgänge wie Leite oder gar Doekhi kompensieren kann, vermag wohl kaum jemand zu glauben, zu viel spricht dagegen. Nicht gut genug für die Fohlen, aber gut genug für uns - sowas soll’s ja geben, doch die jüngsten Zahlen sind einfach zu ernüchternd und auch wenn Zahlen nicht alles sind, so sagen sie ja doch etwas aus. Die einzige wirkliche Erklärung ist wohl, dass er als erfahrener Backup eingeplant ist, wobei natürlich immer die Möglichkeit besteht, dass Marvin Friedrich an alter Wirkungsstätte wie ein Phönix der Gladbacher Asche entsteigt und alle verblüfft, das wäre für sämtliche Beteiligten doch höchst wünschenswert. Na, wir werden sehen. Und ja, ich weiß, meine Skepsis hat was Defätistisches, aber mir bleibt bei unserer ersten Verpflichtung dieses Sommers der Jubel etwas im Halse stecken, für mich sieht das ein wenig wie ein Rückschritt aus, das ist aber auch bei Ex-Spielern allzu naheliegend. Dabei gibt es durchaus einige ehemalige Unioner, die ich gern wieder bei uns sehen würde, Marvin Friedrich ist da allerdings nicht (mehr) meine erste Wahl. Man kann nur hoffen, dass sich Horst Heldt bei den nächsten Verpflichtungen gewaltig steigern kann. Nichtsdestotrotz und selbstverständlich: herzlich willkommen zurück, Marvin, viel Glück - und bitte: straf mich schnellstens Lügen!

7. Juni: Unsere N11 und alte Helden bei Union

Unter Präsident Dirk Zingler (61) entwickelte sich Union Berlin zum etablierten Bundesligisten. © Soeren Stache/dpa Icke: Bei Union gibt’s aktuell nur traurige Nachrichten. Pedro Brombacher ist verstorben. 88 Jahre alt wurde er. Warum kennen ihn alle? Weil er "Verantwortung" übernahm und sich am Fotokopierer probierte. Niemals hätte Union Anfang der 90er-Jahre diese Bankbürgschaft erbringen können. Statt Hilfe vom DFB für die Ost-Vereine wurden denen nur Steine in den Weg gelegt. Hätte TeBe-Macher Jack White nicht einen Spitzel beim Hauptsponsor von Union beauftragt, wäre auch alles gut gegangen. Aber der Spitzel lieferte und White rannte mit seinen (wahrscheinlich) gekauften Informationen zum DFB. Das Ende vom Lied: Für Union stieg TeBe auf und seitdem ist das Verhältnis zwischen den Vereinen nur noch vergiftet. Langfristig aber hat hier der richtige Verein gewonnen. Man schaue sich an, wo Union spielt und wo jetzt TeBe rumdümpelt. Da passt das alte Wowereit-Zitat: "Und das ist auch gut so". Neben Brombacher gab es noch eine zweite Person, die sich für Union "opferte". Das war Dr. Horst Kahstein, der ehemalige Präsident, der 2017 verstarb und nur 73 Jahre alt wurde. Die Jüngeren unter uns werden das gar nicht mehr wissen. Kahstein hatte eine Insolvenz bei Union so lange verzögert, bis es dann doch wieder eine Lösung gab. Dabei hatte er sich bewusst strafbar gemacht, um Union irgendwie zu retten. Insgesamt hat Union – und das dürfte auch ein Rekord sein – 56 (!) Insolvenzanträge abgewehrt. Das waren wilde Zeiten. Umso mehr haben gerade die Älteren unter uns solchen großen Respekt vor den letzten 7 Jahren erste Bundesliga. Aber auch vor den ruhigen Zweitligajahren davor. Seit 2004, also seit 22 Jahren, ist nun Dirk Zingler am Steuer. Man kann alles Mögliche an ihm kritisieren, aber seit 22 Jahren fährt Union in ruhigen Fahrwassern. Wir besitzen inzwischen ein eigenes Stadion und haben darüber hinaus weiteres Eigentum als Verein erworben. Und 8 Jahre 1. Bundesliga nonstop sprechen auch eine klare Sprache. Ich möchte, dass das so bleibt. Eisern! Und wie soll man das deutsche Spiel gegen die USA denn nun bewerten? Ja – wir haben gewonnen. Ja – Baumann im Tor war eine Bank. Ja – Karl-Ersatz Sané hat ein Tor gemacht. Ja – Havertz hat nach langer Zeit überzeugt. Ja, und das gegen einen Gegner, der schon lange kein Fallobst mehr ist. Aber war das überzeugend? Nein. Hat das Spiel Spaß gemacht beim Anschauen? Nein. Haben unsere Spieler ihre Potenziale abgerufen? Nein. Nagelsmann sagte nach dem Spiel, er sei schon mal froh, alle 4 Testspiele vor der WM gewonnen zu haben (Ghana, Finnland, Schweiz, USA). "Das muss man auch erst mal schaffen." Mir ist das mit Verlaub zu wenig, wenn man Weltmeister werden möchte. OK, die Hoffnung bleibt, dass die Mannschaft zum Team zusammenwächst und viele ihr maximales Potenzial abrufen. Dann kann das etwas werden. Nur dürfen keine weiteren Hiobsbotschaften kommen. Das verletzungsbedingte Aus für Karl ist eine mittlere Katastrophe. War er doch zuletzt einer der stärksten Spieler im Team. Und Neuer konnte immer noch nicht in den Kasten. Hoffentlich wird er zum Eröffnungsspiel fit. Sonst war die ganze Aufregung umsonst. Zum USA-Spiel. Baumann und Havertz waren unsere stärksten Spieler. Demnach wird es interessant, ob im ersten Spiel Havertz oder Undav aufläuft. Nagelsmann wird wohl zu Havertz tendieren. Genauso wie Brown für Raum auflaufen dürfte. Und er zeigte noch eine Option, wenn sie mal notwendig werden sollte. Wenn wir unsere rechte Seite schließen (müssen), dann dort Anton spielen. Wie gestern, als wir dann den Sieg über die Zeit bringen wollten. Sané hatte Karl ersetzt. Konnte das aber spielerisch nie zeigen. Und doch war er derjenige, der mit einer sauberen Einzelleistung das Siegtor erzielte. Getreu dem Motto: Wenn Du ihn brauchst, dann ist er da. Unsere Abwehr wurde von den Amis mehr gefordert als sonst. Tah klärte ein paar Mal so souverän, dass man sich die Augen rieb. Und Baumann erwischte einen Sahnetag. Mehrmals rettete er in höchster Not. Wie wird nun unsere Startelf aussehen? Ich glaube so: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlović, F. Nmecha – Sané, Musiala, Wirtz – Havertz.

5. Juni: Es waren mal drei Torhüter

Frederik Rönnow (33) gilt als die Nummer eins im Tor von Union Berlin. © Andreas Gora/dpa Unionfux: Die Drei-Torhüter-Saison beim 1. FC Union zieht fast logisch eine Diskussion nach sich: Nachdem Matheo Raab und noch mehr Carl Klaus mit ordentlichen Auftritten auf sich aufmerksam machten, wird nun in der Presse und in Foren darüber nachgedacht, ob der Kampf um die Nummer eins im Uniontor damit eröffnet ist, zumal da mit Mauro Lustrinelli ein neuer Trainer einen frischen und relativ unverstellten Blick auf die Situation hat. Zuerst muss man natürlich sagen, dass es mehr als erfreulich ist, ein so starkes Keepertrio zur Verfügung zu haben. Andererseits wissen alle um die Schwierigkeit der Torhüterposition: Da steht in der Regel eben nur ein Keeper, gewechselt wird eher selten, es gibt zwar hier und da Versuche, dass mal der eine und dann der andere im Wechsel aufgestellt wird, auch bei uns wurde das versucht, angefangen bei Beuckert und Wulnikowski über Höttecke und Glinker bis zu Haas und Amsif - gebracht hat es allerdings nie was. Kein Wunder, dass das kaum ein Klub praktiziert, von garantierten Pokaleinsätzen für die Nummer zwei mal abgesehen. Also steht da die berühmte Nummer eins und die anderen beiden Keeper, dreist, wenn genauso stark, geben im Training alles und wärmen dann die Bank und da bleiben sie in der Regel auch, wenn nichts wie eine Verletzung, Sperre oder extrem abfallende Leistungen des Stammkeepers vorkommen. Neulich beschwerte sich unsere ehemalige Nachwuchshoffnung Lennart Moser via Presse, dass er unter Urs Fischer chancenlos war, weil Fischer ältere und erfahrene Torhüter bevorzugt und das auch unmissverständlich so kommuniziert hat, keine Chance für einen jungen Spieler - deswegen ging er auch, um woanders sein Glück zu suchen. Junge Keeper kriegen jedoch woanders auch nur die Chance, wenn sich eine Lücke auftut, selten werden sie explizit dem älteren Kollegen vorgezogen, da muss man dann schon ein Übertalent sein - ist Moser übrigens nicht so unbedingt, auch wenn er mittlerweile immerhin in Japans erster Liga spielen darf. Auch Tom Wisbereit, unzweifelhaft talentiert, musste das bei uns kürzlich erfahren (dabei hab ich mir schon ein donnerndes "Seid bereit - Wisbereit" in der AF vorgestellt) und Yannic Stein zieht nach Rostock weiter, nachdem er bei Regionalligist Babelsberg geparkt wurde - eine Ochsentour, ganz ohne Frage und der Durchbruch nach oben ist selten garantiert, wenn man sich die Mühe macht, unsere Nachwuchs- und Ersatztorhüter durchzuschauen, da hat es kaum einer dauerhaft in den Profifussball geschafft, aber das Problem ist nun wirklich nicht unionspezifisch, es gibt nun mal nur eine höchst überschaubare Anzahl vakanter Kästen im einigermaßen bezahlten Fußball. Ich finde es im Übrigen sehr schwierig, Frederik Rönnow kurzerhand in Frage zu stellen, der seit Jahren einen phantastischen Job macht, uns oft genug den Arsch gerettet und ja nicht von ungefähr einen "Unioner des Jahres"-Hattrick hingelegt hat, aufgrund eines großartigen Spiels von Raab in Freiburg und einiger Spiele von Klaus zum Saisonende, durch die Bank solide bis sehr gut, wobei nur das letzte Spiel gegen Augsburg aufgrund zweier Quasi-Torvorbereitungen über punktgenaue lange Abschläge so wirklich erwähnenswert war und insgesamt nicht allzu viele gehaltene Hundertprozentige dabei waren. Doch reicht das schon, um zwei Torhüter ohne Erstligaerfahrung und mit ziemlich überschaubarer Zweit- und Drittligabilanz zu ernsthaften Herausforderern zu erklären? Zumal Klaus auch schon zweiunddreißig ist, eine wirkliche Verjüngung wäre er schon mal nicht. Und sind da wirklich zwei Bundesligakeeper jahrelang unterm Radar geflogen? Möglich ist alles, aber ich habe da so, bei allem Respekt vor dem Können von Klaus und Raab, meine leisen Zweifel. Für mich ist das Publikum manchmal sehr schnell zu beeindrucken. Ich erinnere mich da an ein herausragendes Spiel eines gewissen Daniel Mesenhöler im Pokal in Dortmund und sofort sahen ihn so einige als neue Nummer eins, heute ist jener Mesenhöler froh, in Dresden die Bank wärmen zu dürfen. Ich weiß nicht, wie lange Frederik Rönnow noch unter Vertrag steht (unser Verein ist ja bekanntlich überaus eigen in der Kommunikation der Vertragslaufzeiten), er wird im August immerhin vierunddreißig, doch zwei bis drei Jahre traue ich ihm allemal noch unter höchstem Niveau zu, er hat ja unzweifelhaft nachgewiesen, dass er ein überdurchschnittlicher Erstligatorhüter ist, nicht umsonst auch dänischer Auswahlkeeper. Wobei er ja das Schicksal der Nummer zwei ja durchaus kennt, eben aus der Nationalmannschaft, wo ein Vorbeikommen an Schmeichel im Grunde unmöglich war oder in Frankfurt, wo er als neue Nummer eins geholt wurde und dann Trapp überraschend auf den letzten Drücker von PSG zurückkehrte und selbst bei uns hat er fast ein Jahr hinter Luthe zurückstehen müssen, aus heutiger Sicht einigermaßen unbegreiflich, aber so läuft das nun mal gar nicht so selten. Zugegeben, er ist nicht der großartig mitspielende Torhüter und die letzte Spielzeit war vielleicht nicht ganz so bärenstark wie die vorherigen (das trifft im Übrigen auf so einige Spieler in unserem Kader zu), aber im Kerngeschäft halte ich ihn nach wie vor für den besten des Trios: Superreflexe auf der Linie und beinahe unfehlbarer Flankenpflücker, dazu weitestgehend leistungskonstant ohne Attitüde - komplette Torhüter gibt es ohnehin höchst selten und wenn, dann spielen sie nicht bei uns, so ehrlich muss man schon sein. Ich sehe ihn also nach wie vor vorn, auch wenn natürlich die Leistungen der Konkurrenz nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, doch eigentlich ist ein Rönnow in Normalform immer noch gesetzt und ein absoluter Gewinn und Experimente auf dieser neuralgischen Position sind, wie gesagt, oft kontraproduktiv und bringen mehr Unruhe als Erfolg. Wobei es natürlich sein kann, dass Lustrinelli ein bisschen Revolution anzetteln möchte, andere Prioritäten setzt. Auch der Torwarttrainer wird ja gewechselt, Gspurning zieht nach langen Jahren ja weiter, darum muss unser Däne erneut nachweisen, dass er weiterhin der Beste ist, insofern gibt es schon einen gewissen Druck und vielleicht sogar sowas wie einen Konkurrenzkampf, der in den letzten Jahren im Grunde undenkbar war - zum Glück. Aber gut, möge der Beste gewinnen, auch wenn ich die Diskussion, das will ich nochmal und unbedingt betonen, sowohl fragwürdig als auch undankbar finde und schon erstaunt bin, wie wenig manchmal dazu gehört, großen Lorbeer welken zu lassen. Dass alte Verdienste kein Freifahrtschein sind, das Leistungsprinzip letztlich gelten muss und der Bessere des Guten Feind ist - das versteht sich trotzdem von selbst.

4. Juni: Statt Union- jetzt WM-Modus

Offensiv ist die DFB-Elf gut aufgestellt, aber die Abwehr um Ex-Unioner Nico Schlotterbeck (26, r.) könnte zum Knackpunkt werden. © Christian Charisius/dpa Icke: Am Samstag um 20.30 Uhr bestreitet Deutschland sein letztes Testspiel gegen die USA. Ein Gradmesser für unsere Stammformation. Denn nur die können wir aktuell bewerten. Internationale Experten, wie auch Wettanbieter sehen unsere Chancen auf den WM-Titel nur auf Platz sieben mit mageren sieben Prozent Wahrscheinlichkeit. Spanien und Frankreich sind die Top-Favoriten. Auch noch vor uns sollen England, Brasilien, Argentinien und Portugal stehen. Mit Verlaub – Frankreich hat eine Bomben-Mannschaft, Spanien wohl auch. Besonders in der Breite sind sie stark aufgestellt. Argentinien ist ganz schwer einzuschätzen. Aber England, Brasilien und Portugal sehe ich nicht so weit vor uns. Bei vielen Wettanbietern bekommt man nur kleine Quoten, wenn Deutschland ins Achtelfinale einzieht. So so, wenigstens das traut man uns zu. Eine der wichtigen Voraussetzungen wird das Samstagspiel im Test gegen die USA sein. Die zuletzt eingespielte Mannschaft muss nachweisen, dass die guten Leistungen nicht nur an schwachen Gegnern (Finnland) lagen. Gelingt das, so heißt es höchste Konzentration in der Vorrunde. Dabei rede ich nicht von Curacao. Sondern von der Elfenbeinküste und Ecuador. Beide Teams haben starke Spieler in ihren Mannschaften. Aber wer Weltmeister werden will, muss sie schlagen. Samstag wird wohl Rückkehrer Neuer wieder im Tor stehen. Das kann uns ein paar Punkte mehr an Qualität, Ausstrahlung und Selbstbewusstsein bringen. Ich sagte es schon einmal, absolut entscheidend wird aber unser offensives Dreier-Mittelfeld werden. Finden sich Karl, Wirtz und Musiala mit ihren (unbestritten) überragenden Fähigkeiten noch besser zusammen, so sind sie unser größter Trumpf. Gerade Karl überraschte zuletzt positiv. Überragend gegen Finnland. Was ein Musiala kann, wissen wir aus den Spielen vor seiner Verletzung. Und Wirtz hatte in England auch eine leicht ansteigende Form nachgewiesen. Nagelsmann hat ursprünglich Havertz als Mittelstürmer vorgesehen. Und nun macht ihm Undav einen Strich durch die Rechnung. Seine Topform ist unübersehbar. Gegen Finnland traf er zweimal und bereitete ein weiteres Tor vor. Mehr geht nicht. Und auch das können wir zu unserer Stärke machen. Mit Undav als gefährlichsten Angreifer, Havertz als unseren technisch begabtesten Stürmer und Woltemade im Hintergrund können wir sehr flexibel reagieren. Sich auf diese drei verschiedenen Spieler-Typen einzustellen, wird für jeden Gegner schwer. Sturm, offensives Mittelfeld und Keeper entsprechen aus meiner Sicht schon höheren Titel-Ambitionen. Und schön war es auch zu beobachten, dass sich Felix Nmecha und Pavlovic als defensive Mittelfeldspieler gefunden haben. Gerade Nmecha hat sich ja schon teilweise zum heimlichen Spielmacher aufgeschwungen. Wie er unter Druck agiert, werden wir dann noch sehen. Als offensivere Variante können wir sogar noch Goretzka bringen. Auch hier müssen wir uns kaum Sorgen machen. Übrigens dass Ex-Unioner Andrich fehlt, halte ich immer noch für einen Fehler. Er wäre genau der vierte Mann zur Absicherung der Defensive gewesen. Groß hat dafür nicht die Ausstrahlung, die Körpersprache und die Härte - Stiller schon mal gar nicht. Das Sorgenkind heißt bei uns "Abwehr". Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Ex-Unioner) und Brown werden wohl in die WM starten. Kimmich ist an guten Tagen der beste offensive Rechtsverteidiger der Welt. Und genau das ist das Problem. Dann fehlt er nämlich in der Defensive und die beiden Innenverteidiger sehen bei schnellen Vorstößen des Gegners dann schlecht aus. Links versucht Nagelsmann gerade mit Brown anstatt Raum mehr Qualität und Schnelligkeit ins Team zu bringen. Das könnte ihm sogar gelingen. Das Fragezeichen dabei ist die fehlende internationale Erfahrung von Brown. Da könnten sich dann Fehler in der Bewertung von Spiel-Situationen einschleichen. Der Knackpunkt ist immer noch die Innenverteidigung. Da genügen wir keinen internationalen Top-Anforderungen. Man wünschte sich einen Kohler oder einen Karl-Heinz Förster zurück. Tah stand in den letzten Spielen stabil. Aber da hatte er auch keine Weltklasse-Stürmer vor sich. Bei Nico Schlotterbeck schwanken die Leistungen immer wieder. Bei ihm hat man – auf Grund seines Alters – noch die Hoffnung, dass er eine "Bank" werden kann. Und dahinter haben wir noch Rüdiger. Vom "alten" Leistungsvermögen und seiner Erfahrung her ist er unser bester Innenverteidiger. Er hat sich aber mit Verletzungen, aber noch mehr mit seinen Eskapaden erst einmal selbst ins Abseits gestellt. Wenn Tah zum Beispiel ausfällt, wird Rüdiger reinkommen. Dann hat er seine Chance zu zeigen, dass er wertvoll für die deutsche Mannschaft ist. Und eben der defensive Leader, der uns (noch) fehlt. Alles steht und fällt mit unserer Defensive. Bekommen wir diesen Teil hin, so sehe ich uns nicht chancenlos im Rennen auf den WM-Titel. Dazu gehört auch eine Portion Glück und wenige Ausfälle. Warum? Wir haben nicht so einen qualitativ breit aufgestellten Kader wie Frankreich oder Spanien. Die Franzosen können locker drei oder vier Spieler ersetzen und bleiben bärenstark. Das können wir nicht. Auch weil ein Andrich fehlt. Eisern.

1. Juni: Unioner des Jahres (Edition TAG24): Christopher Trimmel!

Christopher Trimmel (39) ist in seiner zwölften Saison für unseren Unionfux der "Unioner des Jahres". © Soeren Stache/dpa Unionfux: Auch wenn die letzten Auftritte unserer Mannschaft in der zurückliegenden Saison ziemlich ansehnlich und somit versöhnlich waren, liegt die dritte anstrengende Spielzeit nacheinander hinter uns und auch wenn natürlich jeder ungefährdete Klassenerhalt ein Erfolg für uns ist - zwischenzeitlich fühlte es sich so gar nicht mehr ungefährdet an, zu katastrophal das Auftreten der Mannschaft in weiten Teilen nach der Winterpause, im Grunde unerklärlich, wie man so neben den Schuhen stehen konnte, sicher ist das zu einem Teil unserem ehemaligen Cheftrainer Steffen Baumgart zuzuschreiben (unter Nachfolgerin Marie-Louise Eta wurde es ja besser), aber alles kann man nun auch nicht darauf schieben. Und ganz mal davon abgesehen, nach welchem System der neue Titelträger ermittelt wird (ich sage nur: Marcel Höttecke 2011): wer ist Unioner des Jahres 2026, wer würde einem da so ganz spontan einfallen? Eigentlich jeder, dem ich diese Frage gestellt habe, atmete erstmal tief ein und dann geräuschvoll wieder aus, gefolgt von einem tief geseufzten: "Schwierig"! Und ja, in der Tat, so wirklich herausragend oder wenigstens leistungsstabil war kaum einer über die gesamte Saison, selbst die sonst so sichere Bank Rönnow (der den Titel zuletzt dreimal in Folge abräumen konnte) hat nicht unbedingt sein bestes Jahr gehabt. Wer kommt also in Frage? Danilho Doekhi? Hat immerhin keine einzige Minute gefehlt, hat fünf Tore geschossen - aber er wirkte zum Schluss immer ein wenig so, als wäre er mit dem Kopf schon woanders, auch wenn ja noch nicht klar ist, wohin es ihn letztendlich ziehen wird. Rani Khedira? Auch fünf Tore, absoluter Rekord für ihn, davon immerhin zwei goldene: auf St. Pauli und gegen Leverkusen. Doch ich weiß nicht, auch ihm geht etwas die Stabilität früherer Jahre ab und, zugegeben, mein Kopfschütteln liegt wohl unter anderem daran, dass auch er anscheinend lieber woanders wäre - angeblich will er ja nach Gladbach, mit immerhin zweiunddreißig, vielleicht mal beim höchstwahrscheinlich zukünftigen Wiederunioner Marvin Friedrich nachfragen, wie man unbedingt ein Fohlen werden möchte und dann als Esel endet. Na, wir werden sehen. Aus der Sturmreihe kommt kaum jemand in Frage, da gibt es nur einzeln herausragende Spiele, wie Ansah bei seinem Einstand gegen Stuttgart oder das vermeintliche Traumduo Ilic/Burke in Frankfurt. Der Shootingstar der letzten Spielzeit, Leo Querfeld, konnte seinen Höhenflug auch nicht fortsetzen, ebenso blieb das Eigengewächs Kemlein viel zu oft unsichtbar. Wie man’s wendet, wie man’s dreht - es kann eigentlich nur auf einen hinauslaufen, der den viel jüngeren Mannschaftskameraden so oft gezeigt hat, wo’s langgeht, der immer vorneweg marschiert und unermüdlich anschiebt, auch noch mit neununddreißig. Der älteste Feldspieler der Bundesliga hat zwar lediglich sechs Spiele über die volle Distanz bestritten, aber in meinen Augen ist er die Seele der Truppe und immer noch ein ernstzunehmender Faktor, einer, der sich nie hängen lässt und immer für eine Monstergrätsche gut ist: Christopher Trimmel ist in seiner zwölften Saison für uns der "Unioner des Jahres", zumindest für mich. Und wir alle können froh sein, dass es noch ein dreizehntes Jahr mit unserem Käpt'n gibt, dass wir so eine Konstante haben, gerade, wo wieder ein gewisser Umbruch ansteht. Ich denke, er wird nicht traurig sein, wenn es in der kommenden Spielzeit ein paar mehr Spieler geben würde, die ihm diesen Titel, den er ja schon zweimal ganz offiziell gewonnen hat, streitig machen könnten. Doch bis dahin (und ganz egal, wer’s am Ende dann wird): Glückwunsch zum "Unioner des Jahres 2026“ - Edition TAG24, Trimmi - und wir freuen uns auf die nächste Saison mit dir!

30. Mai: Wie stellt sich Union zukünftig auf?

Einige Spieler wie Danilho Doekhi (27, M.) verlassen Union Berlin, dafür werden mehrere Neuzugänge bei den Eisernen gehandelt. © Soeren Stache/dpa Icke: Im Gegensatz zu anderen Bundesligisten ist es beim 1. FC Union noch sehr ruhig an der Transferfront. Was steht bisher fest? Stein, Doekhi, Leite und Kral verlassen uns. Die Juniorenspieler Prosche, Gray und Blaszczak haben einen Profivertrag erhalten und rücken auf. Die Leihspieler Ljubicic, Ogbemudia, Bedia und Benes kommen auch erst einmal zurück. Wobei sicherlich für Ljubicic, Bedia und Benes ein neuer Klub gesucht wird. Ogbemudia wird wohl bleiben (und wahrscheinlich Führungsspieler in unserer neuen U21 werden). Das sind die bisherigen Fakten. Sehr verdichtete Gerüchte sind die Zugänge Friedrich, Nsoki und van den Bosch. Da aber der Verein diese noch nicht offiziell bestätigt hat, ist die Tinte auf den Verträgen noch nicht gelandet. Oder eine Vertragsklausel (oft werden auch sogenannte Vorverträge abgeschlossen, die an Bedingungen geknüpft sind) ist noch nicht erfüllt. Oder auch ... unser neuer Trainer hat erkannt, dass wir mehr Qualität bzw. Führungsspieler benötigen, um keine weitere Zitter-Saison zu erleben. Das Experiment, Rothe als linken Innenverteidiger zu bringen, scheint zum Glück begraben. Nicht nur, weil er zuletzt wieder die linke Außenbahn beackern durfte. Nein, er hat dort wieder gute Leistungen gezeigt. Ich denke schon, dass wir Nsoki als Backup holen, hier aber die Ablöse weiter drücken wollen. Als Stamm-Innenverteidiger links wäre Kevin Schlotterbeck auf dem Markt. Genau der, der ja schon einmal sehr erfolgreich bei uns spielte. Wenn wir hier nicht aktiv werden, dann müssen wir sehr gute Argumente haben. Querfeld/K. Schlotterbeck/Friedrich/van den Bosch/Nsoki würden dann wohl um die zwei Plätze in der Innenverteidigung kämpfen. Ogbemudia würde in unsere U21 wechseln. Notfalls hätten wir mit den fünf Innenverteidigern auch die Alternative, wieder auf Dreierkette umzusteigen, sollte es dann mal notwendig sein. Und vorn? Bedia wird es nach seiner sehr erfolgreichen Leihstation wohl leicht haben, einen neuen Verein zu finden. Die Young Boys jedenfalls haben ihre 2,5 Mio. schwere Kaufoption noch nicht gezogen. Auch Ljubicic und Benes werden aufgrund ihrer Historie bei uns kaum weiter zum Kader gehören. Es sei denn, Lustrinelli sieht irgendwo Potenzial, das er sich zutraut herauszukitzeln. Das will man gar nicht ausschließen und wäre sehr schön. Sonst ist urplötzlich Ducksch nach seinem Insel-Abstecher wieder auf dem Markt. Angeblich soll der gerade 32 Jahre alt gewordene Mittelstürmer nur eine kleine Ablöse von 1 Mio. Euro kosten. Wer hier bei dem deutschen Nationalspieler als Bundesligist nicht zuschlägt, ist selber schuld. Seine Stärken (Technik, Ecken, Freistöße, zwei Positionen – kann auch hinter den Spitzen spielen –, Torgefährlichkeit, guter Vorbereiter) hat er mitnichten verloren. Der Rest ist eine Sache der Fitness, und das können wir (als Verein) selbst beeinflussen. Einige Bundesligisten denken wohl auch über den Magdeburger Zukowski nach. In 21 Spielen 20 Torbeteiligungen zu haben und davon 17-mal selbst eingenetzt – das sind schon Zahlen, bei denen man ins Grübeln kommt. Und wenn Zukowski nicht zünden sollte, kann er immer noch rechter Verteidiger spielen. Das war bis vor Kurzem seine Stammposition. Allerdings werden die Magdeburger erst einmal versuchen, ebenso 8 Mio. für ihn zu bekommen (so viel hatte Frankfurt für Ebnoutalib bezahlt) wie die Eintracht vor einem Jahr. Das wäre arg zu viel (für uns). Bei der Hälfte dieser Summe würde ich sehr intensiv darüber nachdenken. Auch und vor allem an unserer Stelle. Parallel laufen bei uns auch die Vorbereitungen für unsere neue "U21". Es muss demzufolge eben auch zweigleisig geplant werden. Bogdanov, Markgraf und Preu werden aus dem Profikader das Gerüst bilden. Die Neu-Profis aus der A-Jugend, Prosche, Blaszczak und Gray, werden dazukommen. Premium-Talent Güther genauso. Rückkehrer Ogbemudia wird auch eine tragende Rolle einnehmen. Dazu würde es Sinn machen, wenn sich unsere Nummer 3 der Profis, Klaus, mit der (vermutlichen) Nummer 2 der A-Jugend, Welsand (machte auch schon bei DFB-Lehrgängen mit), abwechselt. U17-Nationalkeeper Gagzow wird wohl als Nummer 1 bei der A-Jugend geplant sein. Das ist schon einmal ein gutes, besser noch ... sehr talentiertes Gerüst für unsere U21. Bis zu vier (auch ältere) Profis dürfen ja auch in der U21 Spielpraxis sammeln. Der restliche Kader wird wohl dann mit Jugendspielern aufgefüllt werden. Und dass ist auch gut. Eben weil dann die Range der Talente größer wird, die Spielpraxis erhält. Mir ist vor der 8.Bundesliga-Saison des 1. FC Union mitnichten bange! Eisern.

26. Mai: Die letzte Entscheidung der Saison: Paderborn macht's wie einst die Eisernen

Der Ex-Unioner Sven Michel (35, r.) hat in der Bundesliga-Relegation überraschend den haushohen Favoriten VfL Wolfsburg mit seinem SC Paderborn niedergerungen. © Julian Stratenschulte/dpa Unionfux: Gut, jetzt ist sie nun wirklich Geschichte, die Saison 2025/26, die dreiundsechzigste Spielzeit der Bundesliga - die abschließende Relegation ist durch. Und, letztlich doch etwas überraschend, erwischt es den VfL Wolfsburg, zu 100 Prozent im Besitz der Volkswagen AG, der gemeinsam mit Heidenheim und St. Pauli in die Zweite Liga absteigen muss, nach unglaublichen neunundzwanzig Jahren. Der SC Paderborn ist erst der vierte Zweitligist in den achtzehn Jahren der Relegation, der den Bundesligisten rauskickt und der erste, seitdem wir 2019 den VfB Stuttgart in zwei Spielen niederringen konnten. Wenn man sich den Kader der Wolfsburger ansieht, mit Namen wie Grabara, Amoura, Majer, Koulierakis, Wimmer, Arnold und Christian Eriksen, dann ist das schon erstaunlich, zumal im vergangenen Sommer ja nicht der große Umbruch passierte und obendrein weit über sechzig Millionen in Neuzugänge gesteckt wurden. Und auch die sechs Punkte, die sie gegen uns geholt haben, halfen am Ende zwar, die Relegation zu erreichen, doch alles umsonst. Und mit Paderborn kommt, nach Elversberg, die zweite "kleine" Mannschaft hoch, die ja auch noch von der Unfähigkeit von Hannover 96 profitiert hat, so wie wir seinerzeit von der Schwäche des HSV. Das wird spannend, wie sich die beiden Underdogs so schlagen werden, gerade in der ersten Saison haben wir ja schon oft gestaunt, wie gut diese Mannschaften mit der höchsten Spielklasse zurechtkommen - Underdogs bleiben sie logischerweise erstmal trotzdem. Das Rückspiel, nach einem torlosen Unentschieden in Wolfsburg, beginnt dabei denkbar schlecht, schon nach gut zwei Minuten geht der Favorit, ohnehin auswärts stärker, nach zwei einfachen Pässen durch Pejcinovic in Führung. Doch dann holt sich der Däne Maehle innerhalb von zwei Minuten zwei gelbe Karten ab (die erste ist zugegeben etwas unglücklich, die zweite unstrittig) - in Summe ist das dann ein Platzverweis, da ist das Spiel keine Viertelstunde alt. Irgendwie erinnert dann es in der Folge an unser Heimspiel Anfang März gegen Werder Bremen: Wolfsburg kann den Schock des Platzverweises trotz Führung nicht verwinden, nimmt in der Folge kaum am Spiel teil, verteidigt nur noch, ohne nennenswerte Entlastung oder gar Torchance und hat mehrfach ziemliches Glück, doch der Ausgleich fällt dann doch noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte drückt Paderborn weiter, sogar kurz vor Schluss der regulären Spielzeit köpft der eingewechselte und bei uns sattsam bekannte Michel an den Pfosten, aber bis in die Verlängerung schafft es der Noch-Bundesligist irgendwie. In der Verlängerung fällt dann schließlich nach einhundert Minuten der Siegtreffer, nach Flanke von Michel. Am Ende werden neunzehn zu zwei Ecken gezählt und stattliche neununddreißig zu acht Torschüsse. Wolfsburg kommt in den letzten zwanzig Minuten mit dem Mut der Verzweiflung und zwei neuen Stürmern (Amoura und Wind) und noch ganz zum Schluss haben sie doch noch zwei sehr gute Kopfballchancen, aber der Abstieg ist nicht zu verhindern - und er ist unterm Strich auch hochverdient. Glückwunsch an Paderborn und natürlich an Sven Michel, der im Herbst seiner Karriere tatsächlich nochmal Bundesliga spielen wird, unverhofft kommt eben oft. Wolfsburg hat es hingegen nicht geschafft, den Schalter nach einer mäßigen Saison noch umzulegen und ihre Qualität auf den Platz zu bringen oder wenigstens die unbestreitbare individuelle Klasse, selbst in den beiden Spielen ist man zu ängstlich, zu unentschlossen, hat keinen Punch. Schon interessant, wie so viele erfahrene Profis das Spielen so dermaßen verlernen können. Es werden einige Mannschaften mit Aufstiegsambitionen in Liga Zwei (nicht zuletzt Hertha) mit den Zähnen knirschen, dass so ein etablierter Bundesligist um die ersten Plätze mitkämpfen wird, doch höchstwahrscheinlich sind die ganz großen Jahre in Wolfsburg wohl vorbei, natürlich auch, weil das Füllhorn von VW nicht mehr so vollgestopft sein dürfte wie es über viele Jahre der Fall war. Umso höher ist unser neuerlicher Klassenerhalt zu bewerten - trotz der über weite Teile auch ziemlich mäßigen Saison: Wir waren eben nie in wirklicher Abstiegsgefahr und zehn Punkte Vorsprung auf den, wie man sieht, gefährlichen Relegationsplatz ist auch nicht gerade knapp. Last but not least macht es natürlich Spaß, ein Spiel zu sehen, was für uns schon eine gewisse Relevanz besitzt und uns andererseits schön schnurz sein kann. So, jetzt haben wir genug Zeit, über die kommende Spielzeit zu sinnieren und uns auf Mauro Lustrinelli und seine neuen Ideen zu freuen, verbunden mit der Hoffnung, dass er auch einen Plan B in der Tasche hat, sollten die Ideen, warum auch immer, nicht so funktionieren, letztlich wird er ja auch erst lernen müssen, dass die Bundesliga ein anderer Schnack ist als die Super League der Schweiz. Dass es bislang noch keine Neuzugänge gibt, sondern nur Gerüchte (auch Marvin Friedrich, Zeno van den Bosch und Stanley Nsoki scheinen ja noch nicht hundertprozentig klar zu sein), sollte uns nicht weiter beunruhigen, es sind noch drei Monate Saure-Gurken-Zeit, zumindest für diejenigen, die eine WM eher am Rande juckt. Zudem wird es äußerst interessant, was mit unseren Leihspielern geschieht. Viele Fragen - und die Antworten werden noch eine ziemliche Zeit auf sich warten lassen. Harte Zeiten für die Ungeduldigen, so wie mich - doch verdammt spannend wird es allemal.

25. Mai: Gemixtes vom 1. FC Wundervoll

Nach Platz 11 in der gerade zu Ende gegangenen Saison laufen bei Union Berlin schon die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit. © Jan Woitas/dpa Icke: Wer ist eigentlich dieser Cömert, von dem viele sagen, er wechselt ablösefrei zu Union? Er ist in Basel aufgewachsen und dort auch ausgebildet. Später spielte er hauptsächlich beim FC Basel und beim FC Valencia. Dazwischen waren einige Leihen. Er ist jetzt 28 Jahre alt, aber nur 1,83 Meter groß. Das ist für einen Innenverteidiger eher klein. 20 Länderspiele absolvierte er für die Schweiz. Auch aktuell steht er im Team der Eidgenossen. Genaue Werte über seine Schnelligkeit sind nicht bekannt. Er soll aber ganz flink unterwegs sein. Van den Bosch, Friedrich und Nsoki würden dann mit Cömert ein neues Innenverteidiger-Quartett bilden. Wobei die Erstgenannten angeblich alle fix sein sollen. Es gab aber vom Verein noch keine Vollzugsmeldungen. Ja, das kann alles mit Lustrinelli zusammenhängen, der wohl noch sein Okay geben soll. Querfeld ist aber auch noch da und Qgbemudia hat sich in Mannheim öffentlich verabschiedet. Das wären dann sechs Innenverteidiger für zwei Positionen. Ein bisschen viel. Was vermuten lässt, dass wir Ogbemudia noch einmal verleihen. Er könnte aber auch ein tragendes Mitglied unserer neuen U21 werden. Leider existieren für die Abteilung "Attacke" sehr viel weniger fortgeschrittene Anbahnungen. Jonas Wind aus Wolfsburg wäre so einer, der passen könnte. Vorteil Union: Unsere dänische Fraktion. Auch der Norweger Lauritsen, der in Holland jedes Jahr seine zehn bis zwölf Tore schießt, würde wohl gut passen. Beide wären ablösefrei. Vielleicht darf Lustrinelli auch seinen Goalgetter Rastoder mitbringen. An dem ist die halbe Bundesliga dran. Wir dürften aber wohl – wenn wir überhaupt wollen – durch den Trainer keine schlechten Karten haben. 15 Tore schoss er – plus sechs weitere Assists. Ein Rückblick zu unserer Nationalmannschaft. Nagelsmann geht dann doch auf Nummer sicher. Das sieht man an den (umstrittenen) Nominierungen von Neuer und Rüdiger. Nicht, dass man mich falsch versteht. Ich bin auch dafür, dass die besten Spieler auflaufen sollen. Und dazu gehören beide wohl immer noch. Nur im Fall Groß anstatt Andrich bin ich anderer Meinung als der Bundestrainer. Den wohl größten Mentalitätsspieler hätte ich zwingend mitgenommen. Auch in nicht perfekter Form. Und noch einen Tausch hätte ich vollzogen. Bei mir wäre El Mala statt Sane mitgefahren. Ja, Sane kann alles. Ist an guten Tagen Weltklasse. Aber wann hat er das letztmalig gezeigt? Da macht der Tempo-Dribbler El Mala schon wesentlich mehr Spaß. Unser Spiel hängt von Wirtz und Musiala ab. Sind die beiden Talente in Form und prägen unser Spiel, dann ist alles möglich. Und unsere Finanzen? Auch die Mitgliederversammlung brachte keine endgültige Erhellung. Aktuell haben wir wohl einen Schuldenstand von ca. 62 Millionen Euro. Der wird aber noch steigen. Das neue Trainingszentrum für die Profi-Mannschaften "frisst" parallel und unnachgiebig Geld. Gut das wenigstens unser Nachwuchs-Zentrum schon fertig ist. Der Umbau unseres Haupt-Stadions mit allen seinen Neben-Bauten – so wurde es mitgeteilt – wird bei 160 Millionen Euro liegen. Rechnen wir einmal alles zusammen, so werden wir nach Fertigstellung des Stadions etwa 240 Millionen Euro Schulden aufweisen. Was für eine gigantische Summe! Und selbst wenn diese durch Eigentum und entsprechend hohe Umsätze gut unterfüttert sind, bleibt ein flaues Gefühl in der Magengegend. Da darf nichts großartig schief gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch bei uns Investoren mit einsteigen (müssen), ist so groß wie noch nie. Es kommt eben immer darauf an, wer das ist und welche Ziele sie verfolgen. Läuft es so wie bei den Bayern (Audi, Allianz) oder wie bei Stuttgart (Mercedes) dann ist das absolut in Ordnung und eine gute Lebensversicherung. Dass wir einen Schlendrian wie bei Hertha erleben, ist bei unserem Duo Kosche/Zingler absolut ausgeschlossen. Wir haben zwar schon gesagt, dass wir bei der neuen U21-Liga dabei sein wollen. Nur öffentlich und sicher verkündet haben wir es immer noch nicht. Für viele auslaufende A-Jugendspieler ist das aber existentiell. Es wäre sehr schön, wenn es hier einmal ein klares Statement vom Verein geben würde. Eisern.

23. Mai: Jetzt gibt Union Gas

Neben dem neuen Trainer Lustrinelli standen bei der Mitgliederversammlung auch die Vereinszahlen und zahlreiche Transfergerüchte im Fokus. © Soeren Stache/dpa Icke: Mitgliederversammlung, neuer Trainer und eine ordentliche Zahl an Spielergerüchten. Beim neuen Trainer Lustrinelli wurde am meisten "auf die Tube gedrückt". Natürlich, muss er doch die neuen Spieler, die Union vorhat zu verpflichten, absegnen. Sie müssen in sein offensiveres System passen. (Fast) parallel gab es die jährliche Mitgliederversammlung. Die blanken Zahlen scheinen wieder in Ordnung zu sein. Zwar hat man Mindereinnahmen aus dem europäischen Teil der Gelder, diese kann Union aber weitestgehend kompensieren. 191,66 Millionen Euro bedeuten einen neuen Umsatzrekord in Köpenick. Der Gewinn des Gesamtkonzerns "Union" wurde dabei mit 450.000 Euro ausgewiesen.



Dabei stieg auch das positive Eigenkapital auf über 8 Millionen Euro. Die Eigenkapital-Quote muss aber weiter erhöht werden. Im Bundesligavergleich ist sie immer noch relativ klein. Der erneute Umbau des Stadions soll 2027 beginnen. In der Saison 2027/28 muss dann die erste Männermannschaft komplett ins Olympiastadion umziehen. Die Frauen-Profis werden weiter gestärkt (die erste deutsche Nationalspielerin wurde gerade von Eintracht Frankfurt verpflichtet). Ziel ist es, auch hier noch mehr Zuschauer zu mobilisieren. Die Auslastung der Alten Försterei spielt eine gewichtige Rolle im Gesamtverein.



Der Ausbau des Stadions wurde noch einmal thematisiert. Bei der dann neuen Kapazität von 40.000 ist das Ende der möglichen Stadiongröße erreicht. Das hat auch Gründe in der Infrastruktur Köpenicks. Eine Baugenehmigung von 60.000 oder 70.000 würden wir gar nicht erst bekommen. Ende 2026 wird das neue Trainingszentrum für die Profis fertiggestellt. Dann werden beide Profi-Mannschaften über sehr moderne und mit die besten Trainingsbedingungen verfügen, die Deutschland vorzuweisen hat. Step by Step entwickeln wir uns schon in eine Richtung, die auch besseren Fußball vertragen könnte.

Dirk betonte auch die Wichtigkeit der finanziellen Stabilität und die strategische Weiterentwicklung beider Profi-Mannschaften als zwei lukrative Standbeine des Klubs. Zwar haben wir durch die limitierten Kapazitätsmöglichkeiten des Stadions auch langfristig Nachteile bei den Einnahmen. Wir sind aber gerade – hellwach – dabei, diese auszugleichen. Zum Beispiel durch eine starke Frauen-Profi-Mannschaft.



Über unseren neuen Trainer Lustrinelli hat der Unionfux schon alles geschrieben, was in der kurzen Zeit möglich war. Die Vorfreude ist überall sehr groß, dass er unsere Erwartungen erfüllen kann.



Und die Seite der Spieler-Verpflichtungen? Die ist weder auf der Abgangs- noch auf der Zugangsseite bislang zufriedenstellend. Wahrscheinlich gibt man dem neuen Trainer die Möglichkeit, wirklich "seine" Spieler zu verpflichten. Das Ausmaß an Gerüchten nimmt teilweise groteske Formen an, solche Formen, dass sogenannte Fachportale gar nicht mehr alle Gerüchte aufnehmen. Man müsste auf mehreren Portalen alles aufsummieren. Was ich mir an dieser Stelle einfach schenke. Wahrscheinlich stimmen sowieso nur 10 Prozent. Und jetzt kommt noch das "OK" des neuen Trainers dazu, welches wieder alles bisher Bekannte durcheinanderwirbeln kann. Gedulden wir uns. Eisern!

21. Mai: Ein Schweizer für Union - Meistertrainer Lustrinelli ist der neue Trainer

Mauro Lustrinelli (50) gilt als Wunschlösung der Union-Bosse – der Schweizer Meistertrainer soll bei den Eisernen frischen Wind und offensiveren Fußball bringen. © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa Unionfux: Das kann man schon als ausgewachsenen Coup bezeichnen: Der bisherige Trainer des Aufstiegsüberraschungsmeisters aus der Schweiz, FC Thun, und ehemalige Co-Trainer von Urs Fischer (in der Saison 2012/13), Mauro Lustrinelli, wird neuer Cheftrainer des 1. FC Union Berlin, wir kriegen somit unseren Favoriten, die erklärte Wunschlösung. Da wir, mit ziemlicher Sicherheit, nicht die einzigen Interessenten an dem fünfzigjährigen Schweizer waren, ist das schon eine ziemliche Sensation, mehrere Bundesligisten und auch einige Serie-A-Vereine sollen angefragt haben, schon im Winter hatte Lustrinelli mehrere Anfragen aus der Bundesliga, die er seinerzeit aber alle abgeblockt hat, erst wollte er das Fußballmärchen zu Ende schreiben und mit seinem FC Thun Meister werden - gute Entscheidung. Im Übrigen hat er sich, als Thun noch in der Challenge League (die zweite Liga in der Schweiz) spielte, eine Meisterprämie in den Vertrag schreiben lassen - diese Zuversicht und dieses Selbstbewusstsein haben sich ausgezahlt. Der Run auf den Tessiner ist nicht verwunderlich: Wer einen Aufsteiger mit überschaubarem Budget zu einer ziemlich souveränen Meisterschaft führt, sei es auch nur in der eher zweitklassigen Super League der Schweiz, der muss schon was draufhaben, der muss aus wenig viel machen können und obendrein jemand sein, der Spieler besser machen kann, sowas ist eine gesuchte Eigenschaft bei Trainern. Wenn man zudem noch in dem Ruf steht, junge Spieler entwickeln zu können (immerhin war Lustrinelli auch einige Jahre U21-Nationaltrainer der Eidgenossen), müsste die Schlange der Bewerber gar nicht so kurz gewesen sein. Warum haben also wir die Nase vorn bei diesem Nicht-gerade-Insidertipp? Der frühe Zeitpunkt der Verpflichtung, immerhin ist die Meisterschaft sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz nicht mal eine Woche beendet, ist ein klarer Hinweis darauf, dass der Kontakt schon seit einigen Wochen bestehen muss, spätestens seit der überfälligen Entlassung von Steffen Baumgart. Zingler und Heldt sollen bzw. müssen ziemlich überzeugend gewesen sein, das heißt wohl, dem polyglotten Lustrinelli (Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch fließend) ist weitgehend freie Hand zugesichert worden und welcher Trainer mag nicht die Vorstellung, dass ihm nicht allzu viel in seine Arbeit reingeredet und rumgepfuscht wird? Und natürlich wird ein Anruf bei seinem ehemaligen Chef, Urs Fischer, erfolgt sein und der wird ihm wohl absolut zugeraten haben: Großstadt ja, aber wenig Hektik im Umfeld, eine loyale und geduldige Anhängerschaft, der Fokus der Medien liegt nicht so auf dem Verein, ein klassischer Underdog, doch alles andere als Liganeuling: kurz - eine spannende und durchaus lohnende Aufgabe insgesamt inklusive Charme und Einzigartigkeit - wer folgt schon der ersten weiblichen Erstliga-Trainerin? Und Zeit wird man ihm auch eingeräumt haben beim Umbau, die Abkehr vom altbekannten Unionstil, der zuletzt auch nicht mehr so wirklich funktioniert hat, vollzieht sich nun mal nicht im Handumdrehen - wobei der Klassenerhalt in der Bundesliga kaum verhandelbar sein dürfte, doch das müsste ja klar sein. Und nicht zuletzt darf er drei neue Mitarbeiter mitbringen: Michel Renggli (trainierte die U21 beim FC Luzern), Sascha Stauch (auch er ehemaliger U21-Nationaltrainer der Schweizer) und Enrico Schirinzi (Trainer der U17 der Young Boys Bern) - frischer Wind im Staff. Auch wir werden uns wohl bei Urs über seinen einstigen Mitstreiter erkundigt haben, darüber hinaus verwies Präsident Dirk Zingler kürzlich darauf, dass man, neben dem wichtigen guten Bauchgefühl (welches in jüngerer Vergangenheit allerdings wieder gewaltig getrogen haben muss), natürlich auch datenbasiert vorgegangen ist, es soll eben nichts dem Zufall überlassen werden. Mauro Lustrinelli, der als großer Motivator und Verfechter eines unbedingten Teamgeists gilt, Humor und Unkonventionalität mitbringt, steht für einen eher offensiven Stil im 4-4-2, dynamisch und, jetzt schlägt’s dreizehn, mit viel Ballbesitz. Doch Zingler hat ja schon angekündigt, dass die erste Phase in der Bundesliga bei Union Vergangenheit sei, man will in Zukunft mehr auf jüngere Spieler setzen und auf besseren, aktiveren Fußball. Seine gar nicht so alte Aussage, dass jeder bei Union rausfliegen würde, der versuchen würde, Fußball zu entwickeln, sei, wie der Große Vorsitzende jetzt relativierte, unglücklich gewählt gewesen. In der Tat. Damit wäre Mauro Lustrinelli wohl kaum zu überzeugen gewesen und höchstwahrscheinlich auch der falsche Mann. Auf der Shortlist haben zwei weitere Namen gestanden, dem Vernehmen nach Christian Eichner vom KSC und Horst Steffen, der ja ebenfalls eine Sensationsgeschichte mit dem SV Elversberg vorzuweisen hat, aber auf seiner ersten Bundesligamission in Bremen schon nach kurzer Zeit gescheitert ist. Aus meiner Sicht ist da Mauro Lustrinelli die interessantere Wahl, auch wenn natürlich jeder neue Trainer erstmal eine Wundertüte ist und die vorherigen Erfolge keine Garantie darstellen, das liegt nun mal in der Natur der Sache. Während Eichner und Steffen ohne Vertrag sind, müssen wir für unseren neuen Schweizer sogar Geld auf den Tisch legen, denn er steht eigentlich noch bis 2028 in Thun unter Vertrag, die Rede ist von einer Million Euro. Und Lustrinelli verzichtet immerhin auf eine mögliche Champions-League-Teilnahme mit seinem Herzensverein FC Thun, für den er ja seit vielen Jahren als Spieler und Trainer tätig war, doch der Sprung in eine Topliga ist nun mal verlockend. Eins ist jedenfalls klar: Lange rumgeeiert und taktiert hat er schon mal nicht, trotz eben so einiger anderer Optionen, unser neuer Cheftrainer, das deutet darauf hin, dass er ziemlich geradlinig ist, weiß, was er will und richtig Bock auf uns haben muss - und wir haben ja ohnehin beste Erfahrungen mit einem Schweizer Meistertrainer gemacht. Zudem ist die frühe Planungssicherheit sicherlich von großem Vorteil, ebenso, dass er in die meisten Transferfragen eingebunden werden kann, möglicherweise auch die eine oder andere (Personal-)Idee mitbringt. Im Grunde hat jetzt schon unsere neue Saison begonnen, rund hundert Tage, bevor es eigentlich losgeht - gut so. Also, herzlich-eisern willkommen, lieber Mauro Lustrinelli, auf eine neue Erfolgsgeschichte auf beiden Seiten, wir alle freuen uns sehr darauf!