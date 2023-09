Union Berlin feiert königlichen Auftakt in der Champions League

Union Berlin darf im allerersten Champions-League-Spiel gleich im Fußball-Tempel Estadio Santiago Bernabéu auflaufen. © Jan Woitas/dpa

Wie die UEFA am Samstag mitteilte, treten die Eisernen am 20. September (18.45 Uhr) zum Auftakt der Gruppenphase bei den Königlichen an.

Dem ersten großen Highlight in der Fußball-Königsklasse folgt am 3. Oktober (18.45 Uhr) dann die Heimpremiere gegen SC Braga und am 24. Oktober (21 Uhr) die nächste Partie im Olympiastadion gegen SSC Neapel.

Beim italienischen Meister tritt die Auswahl von Trainer Urs Fischer (57) zum Rückspiel am 8. November (18.45 Uhr) an, gefolgt von der Reise nach Braga am 29. November (21 Uhr), wo Union in der Vorsaison schon in der Europa League gespielt hat.

Krönender Abschluss der Gruppenphase ist die Heimpartie gegen Real Madrid am 12. Dezember (21 Uhr).