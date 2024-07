Union Berlin: Gibt Bo Svensson dem Nachwuchs eine echte Chance?

Berlin - Union Berlin und Nachwuchs - das hat in fünf Jahren Bundesliga noch nicht so richtig zusammengepasst, soll sich zukünftig aber ändern.

Das lehnte der Union-Präsident aber vehement ab. "'Joschi' wird zurückkommen. Wir wollen ihn - und das ist auch ein ganz klarer Wunsch des Präsidiums - integrieren in die erste Männermannschaft", kündigte der 59-Jährige Ende Mai an .

Am 12. Juli wurde das neue Trainingszentrum Oberspree feierlich eröffnet. In der modernen Kaderschmiede der Eisernen sollen die Köpenicker Stars von morgen ausgebildet werden.

Union-Coach Bo Svenssons (l.) hat Aljoscha Kemlein (19) gleich im ersten Testspiel in die Startelf befördert. © Soeren Stache/dpa

Aber "am Ende stellt der Trainer auf, nicht der Präsident", stellte Kemlein am Rande des Trainingslagers in Österreich in einem "kicker"-Interview fest, und so ist es Bo Svenssons (44) Entscheidung, wie viel Spielpraxis er dem Box-to-Box-Spieler geben wird.



Der hat auf seiner Position im defensiven Mittelfeld obendrein sehr harte Konkurrenz mit Rani Khedira (30), Lucas Tousart (27) und Alex Kral (26).

Der gebürtige Berliner zeigte aber keine Scheu vor den großen Namen und kündigte an, "dass ich darum kämpfen werde, meinen Platz in der Mannschaft zu bekommen".

Ein erster Fingerzeig könnte das Testspiel bei Chemie Leipzig gewesen sein, denn Svensson stellte den Nachwuchsmann beim 4:0-Erfolg in die Startelf an die Seite von Routinier Khedira.

Sollte der dänische Coach von dem Sechser überzeugt sein, so könnte Aljoscha Kemlein endlich die lang erhoffte regelmäßige Spielzeit bei seinem Herzensklub winken.