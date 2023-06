Union Berlin heiß auf Premier-League-Stürmer, aber brauchen die Eisernen einen neuen Knipser?

Somit stellt sich die Frage, ob Union sich den klassischen Neuner überhaupt leisten kann und will?

Zumal der Absteiger den Mittelstürmer erst im Januar vom KRC Genk geholt hatte, für den er in 19 Liga-Spielen sechzehnmal netzte, und dafür stolze 18 Millionen Euro hingeblättert haben soll.

Laut Tavolieri sollen die Köpenicker ihr Interesse am Zwei-Meter-Hühnen hinterlegt haben. Der nigerianische Nationalspieler hat in Southampton jedoch noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2026, sodass auf jeden Fall eine Ablösesumme fällig wird.

Paul Onuachu (29) wird mit den Saints wohl nicht den harten Gang ins Unterhaus des englischen Fußballs antreten und daher mit einem Abgang aus dem Süden Englands in Verbindung gebracht.

Im Kader von Union Berlin stehen mit Jordan (27) und Kevin Behrens (32) bereits zwei wuchtige Sturmspitzen. © Ronny Hartmann / AFP, John MACDOUGALL / AFP (Bildmontage)

Außerdem verfügt der FCU in Jordan (27) und Kevin Behrens (32) bereits über ähnliche Spielertypen, obwohl der 27-Jährige nach einem starken Auftakt auch genauso stark nachließ.

Eine Verletzung brachte den US-Kicker aus dem Tritt und kostetet ihn am Ende auch die WM-Teilnahme, was zusätzlich an seinem Selbstvertrauen nagte.

Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass auch ein Sheraldo Becker (27) große Anlaufschwierigkeiten unter Coach Urs Fischer (57) hatte und seine Leistung eigentlich erst in der zurückliegenden Saison förmlich explodiert ist.

Apropos Becker, der wird seinerseits mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht - Conference-League-Sieger West Ham United soll Kaufbereitschaft signalisiert haben.

Sollte der Flügelflitzer tatsächlich gehen, müsste sich Union-Manager Oliver Ruhnert (51) wohl eher nach einem spielstarken Angreifer umsehen, der um Jordan oder Behrens herumspielen kann.

Eine Verpflichtung von Paul Onuachu, den auch Galatasaray Istanbul und der Saudi-Arabische Klub Al-Taawon auf dem zettel haben sollen, hätte bei einem Verbleib von Jordan und Behrens also eigentlich gar nicht viel Sinn für die Berliner.