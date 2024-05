Union Berlin in Abstiegs-Not! Eiserne verlieren 7-Tore-Abstiegskrimi gegen Bochum

Berlin - Die Aufholjagd blieb unbelohnt! Union Berlin hat den Abstiegskrimi gegen Bochum in einer torreichen und unterhaltsamen Partie mit 3:4 (0:3) verloren.

Moritz Broschinski zündete auf der rechten Außenbahn den Turbo an, bediente Maximilian Wittek, der den Flachpass eiskalt verwerte - 0:1 aus Sicht der Gastgeber.

Zum Spiel: Die Eisernen hatten sich nach den Bjelica-Gerüchten viel vorgenommen und wurden bereits in der 16. Minute kalt erwischt.

So wird die Luft im Abstiegskampf dünner. Gewinnt Mainz, rutschen die Berliner auf den Relegationsrang ab.

Nach dem Seitenwechsel aber stand Union eindrucksvoll wieder auf. Sie konnten gleich mehrmals verkürzen, konnten sich am Ende aber nicht belohnen.

Die Eisern lagen lange am Boden, sah es zur Pause noch nach einem Debakel aus. Nach 45 Minuten führte der VfL mit 3:0.

Yorbe Vertessen bringt Union Berlin zurück. © Andreas Gora/dpa

Bei Bochum aber lief es nun richtig. Noch vor dem Pausenpfiff konnte Ex-Unioner Keven Schlotterbeck auf 3:0 erhöhen (37. Minute).

Was für ein Brett! Wie sollten sich die Eisernen, die sich in letzter Zeit mit dem Toreschießen so schwertun, davon noch erholen?

Doch das konnten sie. Aufgeben ist nicht Teil der DNA des Kultklubs aus dem Südosten der Stadt. Yorbe Vertessen (58.) brachte die Eisernen mit einem Distanzschuss zurück. Nur noch 1:3. Union war wieder da!

Es war ein ganz anderer Auftritt, als noch in der ersten Halbzeit. Die Eisernen waren nun am Drücker, gewannen die Zweikämpfe und zeigten sich endlich eiskalt vor dem Tor. Diesmal stach der nächste Joker - in Form von Chris Bedia zum 2:3 (62.).

In der Alten Försterei war jetzt richtig Feuer drin, doch auch Bochum machte einfach weiter. Mitten in die Drangphase der Eisernen hinein traf zunächst Philipp Hofmann (70.), ehe Benedict Hollerbach (74.) erneut zum 3:4 verkürzen konnte.

Eine Wahnsinns-Aufholjagd, die am Ende keine Happy End haben sollte. Bochum zitterte sich letztendlich zum Auswärtssieg.