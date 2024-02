Union Berlin: Mit neuem Sturm zum Klassenerhalt

Yorbe Vertessen (23) wechselt von Eindhoven zu Union. © MAURICE VAN STEEN/ANP/AFP

Obwohl Yorbe Vertessen (23) bereits am Montag den Medizincheck absolviert hatte, stellte sich PSV Eindhoven aufgrund des verletzten Noa Lang (24) plötzlich doch wieder quer. Auf den letzten Metern konnten sich die Eisernen mit dem Holland-Klub dann doch noch einigen.

So könnte der Flügelflitzer schon am Wochenende in Leipzig sein Debüt feiern.

Mit Vertessen bekommt Union einen ähnlichen Spielertypen wie Sheraldo Becker (28): Pfeilschnell, sucht den Weg in die Tiefe und trifft selbst die Kiste, wie die Köpenicker am eigenen Leib beim Aufeinandertreffen gegen Union St. Gilloise erfahren mussten.



Auffällig ist: Manager Oliver Ruhnert (51) hat quasi den kompletten Sturm abgegeben, die Union vergangene Saison noch in die Champions League brachten. Becker wollte schon im Sommer weg und versucht sein Glück nun in Spanien.