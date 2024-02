Also doch! Union Berlin schnappt sich Vertessen

Sogar eine Rückkehr stand im Raum. Für Vertessen aber stand fest: Er will unbedingt in die Bundesliga - zu Union. Nun wird sein Wunsch erfüllt.

Obwohl zwischen Union und der PSV schon alles klar war, drohte der Deal bis zuletzt noch zu scheitern . Am Montag absolvierte der 23-Jährige bereits den Medizincheck, dann aber stellte sich der Champions-League-Teilnehmer plötzlich doch wieder quer, weil sich Noa Lang (24) am Oberschenkel verletzte.

"Die Bundesliga ist besonders und Union ist es auch. Das weiß in den Niederlanden jeder Spieler. Umso glücklicher bin ich nun, hier zu sein und der Mannschaft sowie dem Verein hoffentlich helfen zu können, die schwierigen letzten Monate vergessen zu machen", freut sich der Winter-Neuzugang.

"Mit Yorbe Vertessen bekommen wir einen Spieler, der in Eindhoven eine hervorragende Ausbildung genossen hat. Er hat bereits viele Erfahrungen sammeln können, diese werden für ihn und uns in der Rückrunde ein Vorteil sein. Dass er sich trotz vieler Optionen für uns entschieden hat, freut uns sehr", so Oliver Ruhnert (52).