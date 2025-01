Union Berlin stellt Steffen Baumgart vor: "Kein Maskottchen verpflichtet"

Berlin - Am Donnerstag hat Union Berlin Steffen Baumgart (52) offiziell als neuen Trainer vorgestellt. Bei der Pressekonferenz An der Alten Försterei ist er ohne seine ikonische Schiebermütze aufgetaucht!

Seitdem ist viel passiert und der ehemalige Kicker und jetzige Coach freut sich, wieder an alter Wirkungsstätte zu sein. "Bisschen Aufregung dabei, aber viele Gesichter kenne ich", erklärte er.

Bei seinen vorherigen Stationen HSV und 1. FC Köln trug der Coach oftmals die charakteristische Kopfbedeckung im vereinseigenen Design. Das ist in Köpenick aber offenbar nicht geplant, wie Christian Arbeit (50) klarstellte.

Steffen Baumgart will seiner Mannschaft in erster Linie neues Selbstvertrauen einflößen. © Soeren Stache/dpa

Und was will Baumgart jetzt konkret beim Hauptstadtklub ändern? Eigentlich gehe es nur darum, "die Kleinigkeiten so anzupassen, dass man wieder Selbstvertrauen hat und auch den Weg nach vorn findet", konstatierte er.

Mit dem Kader zeigte sich der neue Hauptübungsleiter indes sehr zufrieden. Es sei eine erfahrene Mannschaft mit guten Fußballern. Daher habe er auch noch keine Transferwünsche im Kopf, oder wollte diese zumindest nicht öffentlich äußern.

Stattdessen will er das eine oder andere Einzelgespräch führen und "mit dem, was wir haben, beginnen". Über Transfers könne man sich schließlich noch bis Ende Januar in Ruhe Gedanken machen, ergänzte Heldt.

Eine größere Veränderung kündigte Baumgart dann aber doch noch an, denn er habe sehr wahrscheinlich vor, die Defensive auf eine Viererkette umzustellen. Ansonsten will er mit seiner Mannschaft einfach "so viele Spiele wie möglich gewinnen und guten Fußball spielen". Er wolle "das Ding anzünden. Und ich weiß, wie man das Ding anzündet".

In seiner Union-Vergangenheit sehen sowohl Horst Heldt als auch Steffen Baumgart selbst, der die Entwicklung des Vereins lobte, vielmehr eine große Chance als ein Risiko. Seine erste Bewährungschance bekommt der neue Trainer am 11. Januar (15.30 Uhr/Sky) beim Auswärtskick in Heidenheim.