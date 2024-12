Union Berlin von Stuttgart überrollt: "Was haben die denn in der Halbzeit gesoffen?"

Die Begegnung begann quasi erst mit dem Anpfiff der zweiten Hälfte so richtig. "Was haben die denn in der Halbzeit gesoffen?", fragte auch DAZN-Experte Sebastian Kneißl überrascht.

Frederik Rönnow ist durch seinen kapitalen Patzer aus Berliner Sicht der tragische Held des Spiels. © Tom Weller/dpa

Die Freude über das 2:0 währte aber nur kurz, denn quasi im Gegenzug besorgte der eingewechselte Nick Woltemade den Anschlusstreffer für den VfB, der jetzt ein echtes Feuerwerk abbrannte. Das übertrug sich dann im wahrsten Sinn des Wortes auch auf die Ränge und führte zu einer kurzen Unterbrechung der Partie.

Und Woltemade erwies sich als echter Glücksgriff für VfB-Coach Sebastian Hoeneß, denn der Ex-Bremer steuerte nur acht Minuten nach dem Anschluss- auch den Ausgleichstreffer für die Stuttgarter bei, die sich in der Folge in einen echten Rausch spielten.

In Sachen Torwartfehlern sollte sich die Partie dann auch noch ausgleichen, denn ein kapitaler Fehlpass vom sonst so sicheren Frederik Rönnow sorgte schließlich für die Führung der Hausherren. Atakan Karazor nahm das Geschenk in der 69. Minute dankend an.

In der Schlussphase setzte Union-Coach Bo Svensson noch einmal alles auf eine Karte und wechselte offensiv. So kam schließlich auch Ivan Prtajin endlich in den Genuss seines Bundesliga-Debüts. Abgesehen von Jordans Lattentreffer konnte der FCU nach dem Rückstand aber keine Gefahr mehr heraufbeschwören und kassierte in einer hitzigen Nachspielzeit noch vier Gelbe Karten.

Die zweite Halbzeit wurde von einem medizinischen Notfall im Fanblock von Union Berlin überschattet, was hörbar auf die zuvor frenetische Stimmung im Stadion drückte.