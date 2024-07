Union Berlin will in ungewöhnlichen Farben neu angreifen

Berlin - Union Berlin hat am Freitag das erste Trikot für die kommende Bundesliga-Saison vorgestellt und mit der Farbwahl wohl auch den einen oder anderen Fan überrascht.

Kevin Vogt (32) präsentiert das neue Trainingsoutfit, dass in klassischem Union-Rot gehalten ist. © Soeren Stache/dpa

Wie in den vergangenen Jahren üblich, haben die Eisernen als Erstes ihren dritten Trikotsatz präsentiert - das sogenannte Ausweichtrikot, und ist hierbei farbtechnisch einen unerwarteten Weg gegangen.

Denn das alternative Jersey aus dem Hause Adidas kommt gelb-weiß gestreift daher und erinnert vom Design, mit den breiten Streifen, an den Retro-Stil der neuen Hertha-Trikots.

Der V-Ausschnitt ist im vorderen Teil ebenfalls gelb und zum Nacken hin rot abgesetzt. Hier knüpfen beidseitig die charakteristischen drei Streifen im selben Rot entlang der Schultern an. Das Logo des Ausrüsters ist ebenfalls in Rot gehalten. Das Wappen von Union präsentiert sich in den klassischen Farben.

Die Rückseite ist bis auf den unteren Bereich, in dem sich das Design der Vorderseite wiederholt, komplett gelb. Im Nacken prangt das vereinstypische UNVEU-Motto (Und niemals vergessen eisern Union). Darunter werden Vereinsname, Spielernummer und -name ebenfalls in Rot aufgebracht.

Das gute Stück ist ab sofort im Union-Zeughaus für 89,95 Euro erhältlich. Für Kindergrößen werden 69,95 Euro fällig. Wer sich sein Trikot mit Name und Nummer seines Lieblingsspielers verzieren lassen möchte, muss dafür weitere 15 Euro zahlen.