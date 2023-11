Union Berlin zeigt viele Parallelen zu Hertha BSC, doch es gibt Hoffnung

Trainer Urs Fischer (57) macht die schwerste Zeit seiner Union-Karriere durch. © DPA

Schon wieder Abstiegskampf in der Hauptstadt! Was im zurückliegenden Jahr die Alte Dame war, ist in dieser Spielzeit - zumindest aktuell - Union.

Anders als bei Hertha ist bei den Eisernen jedoch vergleichsweise mehr Ruhe im Verein zu erkennen.

Nichtsdestotrotz gibt es Parallelen zum Stadtrivalen, der aktuell nur im Mittelfeld der 2. Bundesliga steht.

Nach dem Abstieg in die Zweitklassigkeit wurde den Verantwortlichen der Hertha der Vorwurf gemacht, zu lange an Sandro Schwarz (45) festgehalten zu haben. Auch in Köpenick wird der Trainer von den Medien entsprechend deutlich angezählt.

Dennoch halten sowohl Präsident Dirk Zingler (59) als auch Sportchef Oliver Ruhnert (51) derzeit Trainer Urs Fischer (57) die Treue.