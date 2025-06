Fast vergessener Neuzugang: Wird er Unions größte Überraschung?

Alles in Kürze

Als die Köpenicker das Talent vergangenen Sommer von Sandhausen verpflichteten, parkten sie es in Magdeburg . Ein Schritt, der sich gelohnt hat. Beim Zweitligisten, die nur knapp den Aufstieg verpassten, machte der Deutsch-Türke als Stammspieler durchaus auf sich aufmerksam, erzielte in 32 Spielen drei Tore und bereitete ganze neun weitere vor.

Dabei haben sie noch einen in der Hinterhand, der fast schon in Vergessenheit geraten ist: Livan Burcu (20). Das mag auch daran liegen, dass er, obwohl schon 2024 verpflichtet, noch nie ein Spiel für die Eisernen bestritten hat.

Keine schlechte Quote für seine erste Saison in der 2. Liga. Jetzt soll der Flügelflitzer, der vergangene Saison meist links gespielt hat, aber auch rechts spielen kann, auch in der Bundesliga bei Union wirbeln.

Zu den Verkaufskandidaten gehört Burcu zumindest nicht. Er kehrt von seiner Leihe zurück und soll bleiben. Laut Kicker wollen die Verantwortlichen auf den 20-Jährigen setzen. Wird er am Ende noch Unions größte Überraschung?