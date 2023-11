Europapokal in Neapel: Behörden warnen Union-Fans vor Gefahren

Berlin - Das vorletzte CL-Auswärtsspiel für Union Berlin steht auf dem Plan - am Mittwoch geht es am Vesuv gegen den SSC Neapel. Die Behörden warnen die Fans der Köpenicker, sich vor dem Stadion in Fankleidung zu präsentieren.

Union Berlin kann auf die Unterstützung von bis zu 2500 Fans aus Köpenick hoffen. © Eduardo Parra/Europa Press/dpa

Einer der Gründe für die Behörden, solche Maßnahmen zu empfehlen, waren die schweren Ausschreitungen von Fans der Frankfurter Eintracht, die im März ohne gültiges Ticket nach Neapel reisten und dort im Stadtzentrum randalierten.

Gut möglich, dass die Fans der Neapolitaner jetzt auf Rache aus sind. Den Anhängern von Union Berlin wird explizit geraten, "abgelegene Gebiete der Stadt Neapel zu meiden".



Wie der Fanklub "Eisern-Virus" mitteilte, soll es von Rom aus zum Stadion gehen: "Wir prüfen noch einen günstigen Ort für eine kleine Pause von einer Stunde, da wir einen Aufenthalt in Neapel selbst unbedingt vermeiden wollen."

Union Berlin rechnet am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) mit ungefähr 2500 mitgereisten Fans aus der Hauptstadt. Für den sich sportlich in Schieflage befindenden Verein aus Köpenick geht es gegen Neapel um alles oder nichts. Im Falle der 13. Pflichtspielniederlage in Folge dürfte es wohl keine Chancen mehr geben, in der Königsklasse zu überwintern.