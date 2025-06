Schnappt sich Union Berlin einen LaLiga-Star?

Alles in Kürze

Daher kommt es nicht von Ungefähr, dass die spanische Zeitung Diario de Sevilla den Eisernen ein Interesse an Romain Perraud (27) von Betis Sevilla nachsagt. Der Franzose stand mit Betis jüngst im Finale der UEFA Europa Conference League, unterlag dort Chelsea aber deutlich mit 1:4.

Bliebe noch Robert Skov (29), der auf links auch in der Defensive aushelfen kann. Der Däne laboriert aber schon seit geraumer Zeit an einer hartnäckigen Fußverletzung - Rückkehr unbekannt.

Außerdem wird der Kroate selbst mit einem Abgang in Verbindung gebracht - Fulham, West Ham, sowie die Aufsteiger Burnley und Leeds sollen den 29-Jährigen in die Premier League locken wollen.

Tom Rothe (20) muss sich auf seiner linken Abwehrseite wohl bald auf neue Konkurrenz einstellen. © ODD ANDERSEN / AFP

Perraud wechselte erst im vergangenen Sommer nach Sevilla und etablierte sich in der ersten Saisonhälfte zum Stammspieler. Insgesamt absolvierte der 27-Jährige 41 Pflichtspiele in denen er zwei Tore und Vorlagen auflegte.

Dennoch sollen die Andalusier gesprächsbereit sein, wie das spanische Blatt berichtet, sofern ein jeweiliger Interessent mindestens die 3,5 Millionen Euro auf den Tisch legt, die sie vor Jahresfrist selbst mit dem FC Southampton ausgehandelt hatten.

Sollten sich die Köpenicker tatsächlich die Dienste des Linksverteidigers sichern wollen, sollen sie sich dem Bericht zufolge unter anderem Konkurrenz aus der Bundesliga erwehren müssen - der VfL Wolfsburg, Mainz 05 und die TSG Hoffenheim werden hier genannt. Eine Rückkehr nach England oder Frankreich sei ebenfalls im Bereich des Möglichen.

Allerdings soll der Hauptstadtklub auch einen Transfer von Bielefelds Louis Oppie (23) ins Auge gefasst haben und könnte den Pokalhelden in seine Heimatstadt Berlin zurückholen - so oder so, Tom Rothe wird sich auf seiner linken Seite wohl bald neuer Konkurrenz erwehren müssen.