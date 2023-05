Union-Fans verspotten Stadtrivalen

Berlin - Union Berlin muss plötzlich wieder um die Teilnahme an der Königsklasse zittern. Nach der Niederlage in Hoffenheim braucht Eisern Union am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen Sieg gegen Werder Bremen. Allgemein gab es für die beiden Berliner Vereine in der Bundesliga zuletzt nichts zu bejubeln. Vor allem Hertha BSC bekommt nach dem Abstieg ordentlich Hohn und Spott vom Stadtrivalen.

Die Fans von Union Berlin machten sich über Hertha BSC lustig. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

"Hey, was geht ab! Die Hertha steigt endlich ab!" und "Union spielt in Europa, die Hertha ist kaputt": Diese Gesänge schallten am Samstagnachmittag durch den Gäste-Block in der PreZero Arena von Sinsheim.

Auch und vor allem wegen der Tatsache, dass die eigene Mannschaft verlor, ließen die Union-Anhänger kein gutes Haar an den Stadtrivalen.

Durch die Niederlage brauchen die Eisernen am Samstag einen Sieg gegen Bremen, um sicher in der kommenden Saison in der Champions League vertreten zu sein.

Ganz anders sah die Meinung der Spieler und der Verantwortlichen von Union aus. So sagte Trainer Urs Fischer (57) nach dem Spiel: "Schade. Es ist ein Derby, das wegfällt – es waren tolle Spiele."

Auch Mittelfeldspieler Rani Khedira (29) taten die Herthaner leid: "Für die Menschen in Berlin, für die Liga. Es waren immer spannende Spiele. Die Hauptstadt, zwei Vereine – das war schön. Ich wünsche Ihnen alles Gute."