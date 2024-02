Union-Fans werfen Flummis und Trimmel sieht Rot: Eiserne gehen in Leipzig baden

Berlin/Leipzig - Ein Spiel zum Vergessen: Union Berlin ist am Sonntagabend bei strömenden Regen mit 0:2 bei RB Leipzig baden gegangen und hat obendrein Kapitän Christopher Trimmel (36) verloren.

Union-Kapitän Christopher Trimmel (36, 2.v.r.) war sich wie üblich für keinen Zweikampf zu schade. © RONNY HARTMANN / AFP

Nach einem eigentlich vielversprechenden Angriff beim Stand von 0:2, wollte der Capitano in der 73. Minute einen möglichen Konter der Hausherren stoppen und setzte zur Grätsche an.

Allerdings traf er mit offener Sohle nicht den Ball, sondern nur den Fuß von Gegenspieler David Raum (25). Schuldbewusst ging der sonst so faire Sportsmann zu Raum, um sich zu entschuldigen und fiel dabei aus allen Wolken, als er erkannte, dass Schiedsrichter Marco Fritz (46) ihm die Rote Karte zeigte.

Eine (über)harte Entscheidung, denn weder traf der Österreicher seinen Kontrahenten oberhalb des Sprunggelenks noch setzte er zu der Attacke von hinten an. Hier wäre eine Gelbe Karte die richtige Entscheidung gewesen, zumal Trimmel nicht als "Treter" bekannt ist - es war sein erster Platzverweis in 128 Bundesliga-Spielen!

Rot sahen auch die Union-Fans, hinsichtlich des geplanten Investoren-Einstiegs bei der DFL. Wie in vielen anderen Stadien sorgten auch sie nach 26 Minuten für eine Spielunterbrechung, als unter anderem Flummis und Tennisbälle auf den Rasen flogen - allerdings kein Vergleich zur Hertha-Aktion am Vorabend.

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass die Sturm-Misere trotz der Neuverpflichtungen weiter anhält. Die Köpenicker blieben in der Red Bull Arena bereits zum elften Mal in der laufenden Saison ohne Torerfolg.