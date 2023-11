Union-Neuzugang Kevin Volland war nicht immer Stürmer und will in Berlin...

Union-Neuzugang Kevin Volland (31) musste ganz zu Beginn seiner Karriere selbst das Tor hüten, bevor er die gegnerischen Netzt malträtieren durfte. © Britta Pedersen/dpa

Volland erlernte bereits im zarten Alter von drei Jahren das Kicken - damals band ihm noch seine Mutter die Schuhe zu, wie der 31-Jährige im "Heimspieltagsinterview" auf der vereinseigenen Homepage erzählte.

Doch bevor der Knipser die gegnerischen Keeper in Angst und Schrecken versetzte, lernte er das Tor aus einer anderen Perspektive kennen, denn er stand selbst zwischen den Pfosten.

"Ich war im Tor damals, ich durfte nicht draußen Spielen, ich war noch zu klein", erinnerte sich Kevin an seine Zeit beim "Kindergartenfußball". Angst vorm Ball habe er aber nicht gehabt.

"Ich war auch ein guter Torwart, so auf Kleinfeldtor, aber Gott sei Dank bin ich dann irgendwann mal raus aus dem Tor", bemerkte er lachend. Wohl war, denn allein in der Bundesliga hat der Stürmer in seiner Karriere bislang 77 Buden gemacht.

Dazu kommen 28 Treffer für AC Monaco in der Ligue 1, 19 weitere in der 2. Bundesliga und acht Tore im DFB-Pokal. Auch auf der europäischen Bühne konnte der Sommer-Neuzugang bereits achtmal knipsen und ein Tor für die Nationalmannschaft steht ebenfalls zu Buche.