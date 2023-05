Union vor dem letzten Saisonspiel: "Da geht es noch um etwas"

Berlin - Es ist im Osten Berlins alles angerichtet für die große Sause. Gibt es gegen Werder Bremen einen Sieg, dann ist Union Berlin in der kommenden Spielzeit sicher in der Champions League dabei.

Trainer Urs Fischer (57) will das erste Mal in die Königsklasse. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

"Wir spielen die beste Spielzeit in der Bundesliga, wir sind wieder für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Aber wir könnten auch Königsklasse spielen. Da geht es um etwas", sagte Urs Fischer (57) vor dem Spiel gegen Bremen.

Den ersten Matchball haben die Berliner durch die 2:4-Niederlage vom letzten Wochenende in Hoffenheim vergeben.

Am kommenden Samstag soll gegen Bremen alles klargemacht werden. Union baut wieder auf die Heimstärke. Die Eisernen sind die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die in dieser Spielzeit noch kein Heimspiel verlor.

Seit 22 Partien an der Alten Försterei sind die Eisernen schon ohne Niederlage. Eine so lange Serie hat in der Bundesliga kein anderer Verein vorzuweisen.