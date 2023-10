Unions Behrens feiert Debüt, und (fast) keiner sieht's: Sorgen um Gosens?

Kevin Behrens (32, r.) ist jetzt offiziell deutscher Nationalspieler. © Federico Gambarini/dpa

In der 87. Minute ersetzte Behrens Bayern-Star Jamal Musiala (20). Ein Fußballmärchen, das ihn bis in die Champions League bzw. in die deutsche Nationalelf gebracht hat und noch lange nicht am Ende sein muss.

Noch vor fünf Jahren jagte der Angreifer die Kugel in der Regionalliga ins Netz. Doch seine Geschichte ist auch das Ergebnis von jahrelanger harter Arbeit. Der Spätzunder startete durch, erzielte in dieser Saison bereits vier Treffer, auch wenn er seit dem letzten Spieltag nicht mehr getroffen hat.

Der Routinier weiß, dass sich so eine Chance womöglich nicht noch einmal bietet und gibt zu, dass er nicht auf dem Niveau, wie seine Mitspieler agiert. "Ja, natürlich. Ich bin das nicht gewohnt, auf so einem Niveau zu trainieren, zu spielen, aber ich werde weiter an mir arbeiten und alles geben", sagte der Mittelstürmer nach seinem Kurzeinsatz.

Besonders bitter: In Deutschland hat kaum einer das Spiel überhaupt gesehen. Aufgrund der Zeitverschiebung fand es mitten in der Nacht statt. So schalteten nach Angaben von DWDL etwas unter einer Million Zuschauer (970.00) ein. Zumindest in der ersten Hälfte.