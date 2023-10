Traumeinstand für Nagelsmann! Nationalmannschaft siegt 3:1 in den USA

Traumeinstand für Julian Nagelsmann. Die Nationalmannschaft siegt unter dem neuen Bundestrainer mit 3:1 in den USA.

Von Tina Hofmann

Hartford - Julian Nagelsmann (36) hat einen Traumeinstand als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. Die DFB-Elf siegte im Testspiel in den USA mit 3:1 (1:1) gegen den Gastgeber.

Traumeinstand für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann (36). Die deutsche Nationalmannschaft besiegt die USA mit 3:1. © IMAGO / MIS Nach einer wilden ersten Halbzeit, in der Christian Pulisic den Gastgeber mit 1:0 (28. Minute) in Führung gebracht hatte und Ilkay Gündogan zum 1:1 (39.) ausglich, dominierten die Deutschen die zweite Hälfte. Völlig verdient erhöhten Niclas Füllkrug (58.) und Jamal Musiala (61.) auf 2:1 und 3:1. Somit konnte sich der neue Coach nicht nur über einen tollen ersten Sieg, sondern die Mannschaft auch über den zweiten Erfolg in Serie freuen. Schon unter Interimstrainer Rudi Völler (63) hatte das Team den Weltmeister von 2018, Frankreich, mit 2:1 besiegt. Nationalmannschaft "Das unterschreibe ich nicht": DFB-Star verweigert Fan das Autogramm In den USA musste die Elf in den ersten 45 Minuten ein brutal hohes Tempo gehen, dabei taten sich noch zahlreiche Lücken in der Defensive auf. Offensiv ließen vor allem Füllkrug und Leroy Sané gute Möglichkeiten liegen. Der Star des FC Bayern zeigte aber ebenso wie Gündogan ein starkes Spiel. Nun geht es am Mittwoch mit dem Testspiel gegen Mexiko (2 Uhr deutscher Zeit) weiter. TAG24 berichtete für Euch vom Test gegen die USA im Liveticker.

90.+2 (3:1): Abpfiff! Das Spiel endet mit 3:1 und somit sorgt die Nationalmannschaft für einen Traumeinstand vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann.

87. Minute (3:1): Nachdem die US-Fans in der ersten Hälfte lautstark ihr Team unterstützten, scheinen sie mittlerweile in ihren Regencapes bei elf Grad nicht nur vom Wetter genervt, sondern auch ein wenig desillusioniert nach der frühen Führung für ihr Land und den darauffolgenden drei Treffern der Deutschen.

86. Minute (3:1): Die DFB-Elf gibt nicht auf, beherrscht das Spiel, will jeden Ball erobern und jetzt hält sogar Süle einfach mal drauf, doch der Schuss geht knapp rechts am Pfosten vorbei.

83. Minute (3:1): Die letzten Minuten in Hartford laufen. Stand jetzt ist es vom Ergebnis her ein Traumeinstand für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Chris Führich vom VfB Stuttgart gibt sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft

81. Minute (3:1): Jetzt darf ein Debütant ran! Chris Führich vom VfB Stuttgart kommt für Musiala ins Spiel. Kurz zuvor war schon Thomas Müller für Füllkrug eingewechselt worden.

79. Minute (3:1): Das war noch einmal gefährlich im eigene Sechzehner, doch irgendwie bekommen die Deutschen die Kugel aus dem Strafraum.

75. Minute (3:1): Der beste US-Amerikaner des Spiels geht vom Feld: Christian Pulisic. Starke Partie des ehemaligen Spielers von Borussia Dortmund!

73. Minute: Die USA müssen dem hohen Tempo aus Halbzeit eins Tribut zollen. Doch das ist auch der Zielstrebigkeit der Deutschen geschuldet, die immer noch aggressiv pressen und spielerisch überzeugen. Sie geben sich auch jetzt nicht mit der 3:1-Führung zufrieden, sondern drängen weiter auf Tore.

71. Minute (3:1): Die nächsten beiden Wechsel: Leon Goretzka kommt für Pascal Groß und Julian Brandt für Leroy Sané.

70. Minute (3:1): Riesige Chance für Sané! Musiala setzt sich auf der linken Seite durch und sieht den völlig freistehenden Sané, doch der kann den Ball nicht im Tor unterbringen, sondern schießt links vorbei.

62. Minute (3:1): Die ersten beiden Wechsel bei Deutschland: Kai Havertz kommt für Florian Wirtz, Niklas Süle für Mats Hummels.

Jamal Musiala erhöht auf 3:1 für Deutschland gegen die USA

61. Minute (3:1): TOOOOOOOOR für Deutschland! Jamal Musiala belohnt sich ebenfalls für einen starken Auftritt und erhöht für die Nationalmannschaft auf 3:1. Torschütze Füllkrug legt auf den Bayern-Star ab, der grätscht den Ball ins leere Tor.

Niclas Füllkrug bringt die deutsche Nationalmannschaft in den USA mit 2:1 in Führung

58. Minute (2:1): TOOOOOOOOR für Deutschland! Da belohnt er sich endlich mal! Niclas Füllkrug macht das 2:1 für die deutsche Nationalmannschaft in den USA. Dem vorausgegangen war ein herrlicher Spielzug, der erneut von Gündogan eingeleitet wurde. Der passte auf Musiala, der Gosens fand. Der Unioner leitete den Ball direkt an Füllkrug weiter, der das Leder mit seiner vierten Chance im gegnerischen Kasten unterbringt.

53. Minute (1:1): Neben seiner bestechenden Form beim FC Bayern zeigt Leroy Sané auch in den USA einen tollen Auftritt, seine Klasse besticht. Aus rechter Position flankt er, doch Turner ist erneut am Ball und Gündogan verzieht den Nachschuss deutlich.

49. Minute (1:1): Gündogan macht ein richtig starkes Spiel! Er erobert den Ball in der eigenen Hälfte, marschiert bis an die Strafraumgrenze der US-Amerikaner und hat das Auge für Füllkrug, doch der findet aus halblinker Position erneut seinen Meister in Turner.

46. Minute: Und es geht gleich gut los in der zweiten Hälfte. Erneut ist es Gündogan, der an den Ball gelangt, doch Turner halt den Schuss.

46. Minute (1:1): Jetzt geht's weiter in Hartford, der Ball rollt wieder. Bei den Deutschen gibt es keine Wechsel, bei den USA geht der Dortmunder Giovanni Reyna, für ihn kommt Luca de la Torre von Celta Vigo.

Lothar Matthäus sieht eine gute Offensive, aber keine gute Defensive

RTL-Experte Lothar Matthäus gefällt die Offensive der Deutschen, die Defensive dagegen nicht. "Für die Zuschauer ist es ein super Spiel, aber als Trainer wäre ich nicht so zufrieden", sagt er.

Halbzeit beim Testspiel USA gegen Deutschland: 1:1 steht es nach 45 Minuten

45.+3 (1:1): Halbzeit in den USA. Mit einem 1:1 geht es in die Kabinen.

45. Minute (1:1): Eine Minute wird in dieser munteren Partie nachgespielt. Und da hat Musiala noch einmal eine ganz dicke Chance nach toller Leistung zuvor, doch Turner klärt zur Ecke.

43. Minute (1:1): Gelb für Mats Hummels. Auf der linken Seite ist Dest durch, der Innenverteidiger rückt raus und räumt den pfeilschnellen Mann ab - klare Gelbe!

Ilkay Gündogan trifft zum 1:1-Ausgleich für Deutschland gegen die USA

39. Minute (1:1): TOOOOOOR für Deutschland! Da ist der 1:1-Ausgleich. Ausgerechnet Kapitän Ilkay Gündogan ist derjenige, der das erste Tor für die Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann schießt. Der Star vom FC Barcelona spielte zuvor einen Pass in die Mitte auf Leroy Sané, läuft gleichzeitig mit und kann so den Abpraller von Turner zum Ausgleich nutzen.

Hier markiert Ilkay Gündogan den 1:1-Ausgleich.

35. Minute (0:1): Die mit enorm viel Tempo spielenden US-Amerikaner sind gefühlt dem zweiten Tor näher als die DFB-Elf dem Ausgleich. Balogun, Pulisic und Weah entwischen der deutschen Defensive immer wieder.

31. Minute (0:1): Wie wird die DFB-Elf jetzt mental damit umgehen? Bislang macht die Mannschaft trotz des Rückstands ein gutes Spiel, das Tempo ist unfassbar hoch, lediglich die Chancen haben die Deutschen bisher nicht optimal genutzt. Sowohl Groß als auch Füllkrug müssen das 1:0 markieren.

Christian Pulisic trifft zum 1:0 für die USA im Testspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft

28. Minute: TOR! 1:0 für die USA. Irgendwie hatte es sich angedeutet, denn der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic macht ein richtig starkes Spiel. Nach einem schnellen Abwurf von Turner tankt sich Pulisic über zahlreiche Meter des Spielfeldes und zieht aus 19 Metern ab, der Ball schlägt rechts oben ein - Traumtor!

27. Minute: Schon wieder ein dickes Ding von Füllkrug, doch er findet in Turner seinen Meister im US-Tor.

Niclas Füllkrug mit der zweitgrößten Chance der deutschen Nationalmannschaft

22. Minute: Das ist die große Chance für Niclas Füllkrug. Der Stürmer vom BVB steht nach einem Abpraller frei, doch Turner hat den Ball sicher. Gleich im Gegenzug taucht Dest vor dem deutschen Kasten auf, doch kein Problem, für ter Stegen!

19. Minute: Die Abstimmung im Angriffsspiel passt bei der DFB-Elf noch nicht wirklich. Aber nach nur zwei Trainingseinheiten unter Nagelsmann und einigen Neuerungen im Team auch kein Wunder.

16. Minute: Nach der ersten Viertelstunde kann man konstatieren, dass die Auswahl wie schon gegen Frankreich viel aktiver, motivierter und aufmerksamer zu Werke geht als noch vor einigen Wochen.

13. Minute: Die Nationalmannschaft presst hoch, tankt sich jetzt immer wieder in den gegnerischen Strafraum. Sogar mit Mats Hummels an vorderster Front, der einen Eckball rausholt. Aus dem kann die DFB-Elf allerdings nichts machen, sondern läuft in einen Konter, den Rüdiger und Wirtz aber gut verteidigen. Weah von Juventus Turin ist nur schwer zu halten mit seiner enormen Schnelligkeit.

Pascal Groß knallt den Ball freistehend aus 16 Metern an den rechten Pfosten

11. Minute: PFOSTEN! Die DFB-Elf spielt Pascal Groß herrlich frei, der zieht ab, doch sein straffer Schuss knallt an den rechten Pfosten.

10. Minute: Die erste Ecke für die USA. Pulisic tritt sie, doch Hummels kann klären.

9. Minute: Jetzt wurde es das erste Mal kribbelig für die deutsche Abwehr. Wieder ist es Pulisic, der zum Abschluss kommt, doch er kann den Ball nicht mehr ausreichend kontrollieren, ter Stegen im DFB-Tor nimmt das Leder sicher auf.

7. Minute: Nach ruhigen Anfangsminuten kommt langsam Schwung ins deutsche Spiel. Musiala setzt sich das erste Mal auf der rechten Seite durch, doch sein Pass kann von Wirtz nicht verwertet werden. Die DFB-Elf ist jetzt wesentlich aktiver als in den ersten Minuten.

4. Minute: Das Fans im Stadion jubeln, der Ball für die USA zappelt im Tor, doch der Ex-Dortmunder Christian Pulisic stand vor seinem Schuss im Abseits.

1. Minute: Bei 12 Grad Außentemperatur ist die Stimmung von Beginn an richtig gut. Die heimischen Fans machen ordentlich Betrieb in dem etwas außergewöhnlichen Stadion, in dem sonst American Football gespielt wird.

Samstag, 14. Oktober, 21.09 Uhr: Jetzt rollt der Ball beim Debüt von Julian Nagelsman als Bundestrainer

Jetzt geht's los! Der Ball rollt in Spiel eins der deutschen Nationalmannschaft unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann.