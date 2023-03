Verkehrte Welt in der Alten Försterei: Union kann auch Spektakel und ärgert sich

Berlin - 20 Torschüsse, für Union untypische 65 Prozent Ballbesitz, Passquote von 84 Prozent, 56 Prozent gewonnener Zweikämpfe - die Statistik spricht klar für Union Berlin . Am Ende mussten sich die Eisernen aber mit einem 3:3 begnügen .

Dank Sven Michel (32) hat Union weiterhin alle Chancen aufs Viertelfinale © Andreas Gora/dpa

Dreimal kamen die Eisernen zurück, dreimal machten sie sich aber auch selbst das Leben schwer. "Die Mannschaft hat eine tolle Moral gezeigt, aber wie wir die Tore bekommen haben: So darfst du eine Mannschaft nicht einladen", sagte Urs Fischer (57) nach der Partie.



Was der Schweizer meint: Das 0:1 - ein abgefälschter Schuss von Victor Boniface (22) - fiel aus dem Nichts, dem 1:2 ging ein leichtfertiger Ballverlust von Christopher Trimmel (36) voraus und auch beim 2:3 ließen sich die Eisernen auskontern.

"So einfach darfst du es einem Gegner nicht machen", ärgerte sich Fischer. "Beim zweiten Tor dürfen wir den Ball so nie verlieren. Beim dritten Gegentor laufen wir in einen Konter, obwohl die Aktion eigentlich harmlos ausschaut. Wir haben genügend Spieler hinter dem Ball, nehmen den Gegner aber nicht auf."

Die Belgier erwiesen sich schon in der Gruppenphase als extrem unbequemer Gegner. Als einzige Gast-Mannschaft gelang ihnen in dieser Saison das Kunststück in der Alten Försterei, als Sieger vom Platz zu gehen. Auch diesmal waren sie nah dran, dies zu wiederholen. Fischers Team ließ sich aber nicht unterkriegen und egalisierte gleich dreimal einen Rückstand.