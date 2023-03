Europa League: Union Berlin schlägt sich wacker gegen Saint-Gilloise

Janik Haberer (28, l.) von Union Berlin kämpfte gegen Yorbe Vertessen (22) von Union St. Gilloise um den Ball. © Andreas Gora/dpa

Mit einem späten Tor hat Joker Sven Michel dem 1. FC Union Berlin in einem mitreißenden Achtelfinal-Hinspiel der Europa League ein Unentschieden gerettet und die Chancen auf das Weiterkommen deutlich verbessert.

Die Berliner taten sich gegen Royale Union Saint-Gilloise im heimischen Stadion An der Alten Försterei erneut schwer und kamen am Ende zu einem 3:3 (1:1).

Vor 21.700 Zuschauern schossen Victor Boniface (28. und 72. Minute) und Yorbe Vertessen (58.) die Gäste dreimal in Führung. Josip Juranovic (42.), Robin Knoche (69.) und Michel (89.) erzielten die jeweiligen Ausgleichstore den Fußball-Bundesligisten, der Comeback-Qualitäten bewies.

Im Rückspiel in einer Woche im Lotto Park von Anderlecht (21 Uhr/RTL) brauchen die Berliner nun einen Sieg, um nach der regulären Spielzeit weiterzukommen. Ein Remis würde Verlängerung und ein mögliches Elfmeterschießen bedeuten.

Beide Teams waren schon in der Vorrunde aufeinander getroffen. Die Belgier hatten im September in Berlin gewonnen. Unions einzige Niederlage im eigenen Stadion in dieser Saison. Das Rückspiel hatten die Berliner dank eines Treffers von Michel gewonnen. Der Tabellendritte der Bundesliga tritt zuvor am Sonntag beim VfL Wolfsburg (Sonntag, 19.30 Uhr/DAZN) an.

Die Berliner und die Unioner aus Belgien gingen mit unterschiedlichen Vorzeichen ins Spiel. In vier der letzten fünf Spiele war den Eisernen kein Tor gelungen. Saint-Gilloise kassierte dagegen in vier Partien zehn Tore.