Verletzungs-Schock und Fan-Gerangel: Union Berlin mit Pleite in Wolfsburg

Wolfsburg - Union Berlin musste beim Auswärtsspiel in Wolfsburg einen frühen Verletzungs-Schock verdauen und verlor in einer zähen Partie am Ende mit 0:1 (0:0). Die Wölfe feiern ihren ersten Heimsieg der Saison, während die Eisernen weiter auf ihren ersten Dreier in der Autostadt warten.