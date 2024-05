War's das jetzt für Bjelica? Union Berlin weiter im freien Fall

Enttäuscht verlassen die Union-Stars den Platz. © Andreas Gora/dpa

Nur weil Mainz nicht über ein 1:1 in Heidenheim hinauskam, steht Union Berlin ganz knapp noch über dem Strich. Nur ein Pünktchen trennt den FCU vom Relegationsrang. Selbst ein direkter Abstieg ist noch möglich. Und wenn die Köpenicker auch am Samstag in Köln (15.30/Sky) eine derartige erste Hälfte hinlegen gar nicht mal so unwahrscheinlich.

"Wenn man so eine katastrophale erste Halbzeit spielt, dann fehlen mir auch die Worte", sagte Kapitän Rani Khedira (30) am DAZN-Mikrofon und verteilte für den Auftritt in den ersten 45 Minuten eine glatte sechs.

Die Bochumer hatten die Köpenicker regelrecht aufgefressen. Zur Pause deutete sich mit dem 0:3-Rückstand ein Debakel an.

"Es tut mir leid für alle Unioner. Ich verspreche, dass wir am Samstag ganz anders auftreten", so Khedira. Das müssen sie auch. Bochum konnte problemlos sein Spiel aufziehen. Ein Doppelpack von Maximilian Wittek (16./31. Minute), sowie das 0:3 durch Keven Schlotterbeck (37.) ließ Böses erahnen.

"In so einem Spiel musst du das Spiel auch mal beruhigen, die Bochumer auch mal laufen lassen, dann hätten wir auch keine Probleme. So wie wir es aber in der ersten Halbzeit gemacht haben, war es einfach dumm. Dann haben sie uns einfach auseinandergenommen", bemängelte Stürmer Benedict Hollerbach (22).