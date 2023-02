Weltmeister Riedle vor Unions Duell mit Ajax: "Alles möglich"

Karl-Heinz Riedle (57) hält einen Sieg von Union Berlin gegen Ajax Amsterdam am Donnerstag für möglich. (Archivbild) © Ina Fassbender/dpa

Im Zwischenrunden-Duell der Eisernen in der Europa League mit Ajax Amsterdam sei "alles möglich", sagte der frühere Bundesliga-Stürmer und heutige RTL-Experte der Deutschen Presse-Agentur.

Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer (56) wirke auf ihn stabil und gefestigt. Union habe im vergangenen Jahr bereits gute internationale Erfahrungen gesammelt und spiele derzeit in der Bundesliga "phänomenal", betonte Riedle.

Union tritt am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) beim niederländischen Rekordmeister in der Johan Cruijff Arena an. Eine Woche später steht das Rückspiel um den Achtelfinal-Einzug im Stadion an der Alten Försterei in Köpenick an.

Bereits das Erreichen der K.o.-Runde ist für den derzeitigen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga der größte internationale Erfolg. 2001 waren die Berliner in der zweiten Runde des UEFA-Pokals ausgeschieden. In der vergangenen Saison kam das Aus in der Conference League in der Gruppenphase.