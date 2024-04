Zusage bei Klassenerhalt: Wird er Unions erster Neuzugang?

Union Berlin hat offenbar den ersten Neuzugang verpflichten können. Die Eisernen sind in Bochum fündig geworden. Kevin Stöger wechselt nach Berlin.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Vergangene Saison hatte Union Berlin erst spät den kompletten Kader zusammen, was unter anderem auch als einer der Gründe für den Absturz gedeutet wurde. Das soll sich in dieser Transferphase nicht wiederholen. Die Eisernen wollen wie in den vergangenen Jahren wieder früh dran sein und haben offenbar schon Nägel mit Köpfen gemacht.

Im Hinspiel traf Bochums Kevin Stöger (30, r.) noch gegen die Eisernen. Ab Sommer soll er für Union jubeln. © David Inderlied/dpa Der erste Sommer-Neuzugang steht wohl schon fest: Kevin Stöger (30) wechselt an die Alte Försterei! Laut Sport Bild hat sich der 30-Jährige für die Köpenicker entschieden. Er kommt ablösefrei aus Bochum. Voraussetzung ist allerdings, dass Union auch die Klasse hält! Spannend: In weniger als zwei Wochen - am 32. Spieltag - kommt es zum Abstiegsgipfel. Der Kult-Klubs aus dem Südosten Berlins könnte dann entweder einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen oder aber von Stöger und Co. noch tiefer in den Abstiegskampf hineingezogen werden. Derzeit trennen Union nur zwei Zähler vom Relegationsrang 16 und dem VfL Bochum. 1. FC Union Berlin Für Union Berlin beginnen die Wochen der Wahrheit Schon im Winter wollte Union den 30-Jährigen an die Spree locken, Bochum aber keinen Konkurrenten stärken. Jetzt klappt es beim zweiten Anlauf, wenn Union weiter Erstligist bleibt.