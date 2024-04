Abstiegs-Alarm bei Union Berlin: So groß ist die Gefahr wirklich

Vorne fehlen Kevin Volland (31) und Co. die Durchschlagskraft. © Tom Weller/dpa

Und auch am Samstag ist nicht gerade eine Trendwende zu erwarten. Es geht gegen den FC Bayern München. Für die Münchener, die am Mittwoch ihr wichtiges Champions-League-Spiel haben, ist die Saison schon gelaufen. Der Rekordmeister bietet diese Saison ungewohnt viel an. Selbst Köln (0:2) hatte Chancen, am Samstag etwas mitzunehmen. Andererseits sind es immer noch die Bayern!

Klar ist: Ein paar Punkte müssen noch her. In den letzten zehn Jahren reichten im Schnitt 35 Punkte. Das sollte auch diesmal reichen. Eine Einschätzung, die auch Bjelica teilt. Der Kroate hatte schon vor dem Augsburg-Spiel gesagt, dass noch etwa zwei Siege für den Klassenerhalt fehlen. Dann hätte seine Elf exakt 35 Punkte.

Unter dem Kroaten hat sich Union vor allem in der Defensive stabilisiert. Die Offensive bleibt jedoch das Sorgenkind. Die Eisernen tun sich unheimlich schwer, Torgefahr auszustrahlen. Alarmierend: In 29 Spielen gelangen nur 25 Treffer. In den letzten drei Partien trafen die Berliner gar nicht. Nur Köln (23 Tore) tut sich noch schwerer.

Das Gute aber: Die Eisernen haben die direkten Duelle noch vor sich. Am 5. Mai kommt Bochum in die Alte Försterei, eine Woche später geht es dann nach Köln. Zuvor sind die Köpenicker in Gladbach gefordert, ehe zu Hause der Saisonabschluss gegen Freiburg ansteht.

Noch hat Union also alles in der Hand. Sie müssen nur endlich damit anfangen, die Kiste wieder zu treffen.