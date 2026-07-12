Zweite Pleite in drei Tagen: 1. FC Union verliert gegen Viertligisten

Jena/Berlin - Dämpfer für die Eisernen in der Saisonvorbereitung: Der 1. FC Union Berlin musste beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena eine Niederlage einstecken.

Für die kommende Saison ist Mauro Lustrinelli (50) der neue Cheftrainer für den 1. FC Union Berlin. © Soeren Stache/dpa

Nach dem 1:1 beim Chemnitzer FC unterlagen die Köpenicker dem FC Carl Zeiss Jena 0:2.

Im vierten Test der Vorbereitung zeigte Union vor allem im ersten Abschnitt eine enttäuschende Leistung. Bereits in der 11. Minute erzielte Elias Löder die 1:0-Führung für die Thüringer, die in der vergangenen Spielzeit in der Regionalliga Nordost den zweiten Platz belegten. In der zweiten Hälfte konnte Kevin Lankford auf 2:0 (83.) erhöhen.

Vor 7.015 Besuchern im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld, unter ihnen ungefähr 850 Union-Anhänger, ließ Union-Trainer Mauro Lustrinelli (50) in der Abwehr erneut eine Viererkette auflaufen. Insgesamt kamen 22 Spieler zum Einsatz.

Abwehrmann Andrik Markgraf konnte nach seiner schweren Knieverletzung aus dem Test gegen Chemnitz nicht mitwirken.