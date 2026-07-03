Union Berlin überrascht mit neuem Trikot: Von der Baustelle direkt aufs Spielfeld

Berlin - Union Berlin hat am Freitag offiziell das Ausweichtrikot für die neue Saison in der Bundesliga vorgestellt - das Design überrascht.

Der kürzlich fest verpflichtete Stanley Nsoki (27) posiert im neuen Union-Trikot. © 1. FC Union Berlin

Es ist nicht das erste Mal, dass die Eisernen eine eher ungewöhnliche Aufmachung wählen. Bleibt man beim Heimtrikot in der Regel eher konservativ und hält sich an die offiziellen Vereinsfarben Rot und Weiß, darf es bei den anderen Trikotvarianten schon mal bunt zugehen.

In der vergangenen Spielzeit liefen die Köpenicker beispielsweise auswärts in einem dunkelgrünen Jersey mit Blattmuster auf, das an die heimischen Wälder An der Alten Försterei erinnern sollte.

Einen ähnlichen Weg beschreiten die Berliner in der neuen Saison für ihr drittes Trikot, das von der Farbwahl an die Baustelle des neuen Trainingszentrums angelehnt ist, wie der Verein mitteilte.

"Union baut und 'Das Dritte' nimmt die Farbwelt der Baustelle mit ins Stadion: Weiß, Gelb und Sand", hieß es von Vereinsseite. Das Logo von Ausrüster Adidas ist dabei in Weiß gehalten und auch die klassischen drei Streifen auf der Schulter passen sich in sandfarben dem bestehenden Farbkonzept an.