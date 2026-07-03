Union Berlin überrascht mit neuem Trikot: Von der Baustelle direkt aufs Spielfeld
Berlin - Union Berlin hat am Freitag offiziell das Ausweichtrikot für die neue Saison in der Bundesliga vorgestellt - das Design überrascht.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Eisernen eine eher ungewöhnliche Aufmachung wählen. Bleibt man beim Heimtrikot in der Regel eher konservativ und hält sich an die offiziellen Vereinsfarben Rot und Weiß, darf es bei den anderen Trikotvarianten schon mal bunt zugehen.
In der vergangenen Spielzeit liefen die Köpenicker beispielsweise auswärts in einem dunkelgrünen Jersey mit Blattmuster auf, das an die heimischen Wälder An der Alten Försterei erinnern sollte.
Einen ähnlichen Weg beschreiten die Berliner in der neuen Saison für ihr drittes Trikot, das von der Farbwahl an die Baustelle des neuen Trainingszentrums angelehnt ist, wie der Verein mitteilte.
"Union baut und 'Das Dritte' nimmt die Farbwelt der Baustelle mit ins Stadion: Weiß, Gelb und Sand", hieß es von Vereinsseite. Das Logo von Ausrüster Adidas ist dabei in Weiß gehalten und auch die klassischen drei Streifen auf der Schulter passen sich in sandfarben dem bestehenden Farbkonzept an.
Wird Dmytro Bogdanov zum neuen Shootingstar bei Union Berlin?
Im Gegensatz dazu stechen das voll farbig gewebte Vereinslogo auf der linken Brustseite sowie der Hauptsponsor "raisin" und der Ärmelsponsor hervor - letztere werden in Schwarz auf das Shirt aufgebracht.
Die Grafik der Vorderseite wiederholt sich auch im unteren Teil auf dem Rücken, der ansonsten sandfarben daherkommt. Vereins- und Spielername sowie die Rückennummer werden darauf ebenfalls in Schwarz gedruckt.
Dazu tragen sie Spieler weiße Hosen und Stutzen. Das Ausweichtrikot ist ab sofort für 99,95 Euro erhältlich. Für Name und Nummer Deines Wunschspielers werden im Union-Zeughaus weitere 15 Euro fällig.
Interessant: Beim Fotoshooting für das neue Trikot rückt unter anderem Youngster Dmytro Bogdanov (19) in den Mittelpunkt. Ob der Stürmer in der kommenden Saison auch zum Shootingstar beim Hauptstadtklub werden kann, wird sich zeigen.
Sein neuer Coach Mauro Lustrinelli (50) ist jedenfalls dafür bekannt, junge Talente zu fördern und weiterzuentwickeln - seine Chancen auf mehr Einsatzzeit stehen also nicht schlecht.
Titelfoto: 1. FC Union Berlin