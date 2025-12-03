Nach deftiger Klatsche: Bundesligist setzt Trainer vor die Tür

Mainz - Nach der 0:4-Klatsche gegen den SC Freiburg ist Schluss für den Mainzer Trainer Bo Henriksen (50).

Für Bo Henriksen ist Schluss in Mainz. © Harry Langer/dpa

Ein mickriger Sieg nach zwölf Spieltagen: Das ist die traurige Bilanz vom Tabellenschlusslicht FSV Mainz 05 und gleichzeitig das Aus für Trainer Henriksen.



"Die sportliche Führung des Vereins und der dänische Fußballlehrer haben sich am Mittwoch auf ein sofortiges Ende der Zusammenarbeit verständigt", teilte der Verein am Mittwochnachmittag mit.

Die Ära Henriksen hatte beim Karnevalsverein eigentlich furios begonnen. Nachdem der Däne den Verein im Februar 2024 auf einem Abstiegsplatz übernommen hatte, führte er die Mainzer zunächst zum Klassenerhalt und in der letzen Saison mit Platz sechs in die UEFA Conference League

Dafür sei ihm der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel (62) sehr dankbar, jedoch sei im Zuge der aktuellen sportlichen Krise eine "Neuorientierung" nötig gewesen: "Wir sind gemeinsam mit Bo zur Erkenntnis gekommen, dass wir einen solchen Punkt erreicht haben, auch wenn die Trennung wirklich schmerzt. Bo ist ein toller Trainer und toller Mensch."

Für Henriksen nimmt fortan der bisherige U23-Coach Benjamin Hoffmann (46) als Interimslösung Platz auf dem Trainerstuhl.