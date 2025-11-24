Experten fordern monatelange Sperre für Rekord-Rotsünder: So bestraft ihn der DFB

Mainz - Glück für Dominik Kohr (31)! Der Verteidiger von Mainz 05 knackte am Freitag den unrühmlichen Rekord für die meisten Platzverweise der Bundesliga-Geschichte - und kommt trotz zahlreicher Forderungen nach einer langen Zwangspause verhältnismäßig glimpflich davon.

Im Spiel gegen die TSG Hoffenheim flog Dominik Kohr (31) zum neunten Mal in seiner Bundesliga-Karriere vom Platz - Negativ-Rekord! © Torsten Silz/dpa

Das Sportgericht des DFB sprach am Montag nämlich die Mindeststrafe gegen Kohr aus - zwei Spiele Sperre sind bei rohem Spiel Pflicht, als Wiederholungstäter (Kohr sah bereits in der Vorsaison glatt Rot) gibt es ein weiteres Spiel Sperre obendrauf.

Bei diesen drei Partien beließ es der DFB dann auch, zudem muss der 31-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig, damit verpasst der Innenverteidiger die Begegnungen gegen den SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und Bayern München und steht seinem Team im letzten Spiel vor der Weihnachtspause gegen St. Pauli wieder zur Verfügung.

Dabei hatte Kohr seinen Gegenspieler Max Moerstedt (19) kurz vor Ende der regulären Spielzeit mit offener Sohle am Knöchel getroffen und von Glück sagen können, dass sich dieser bei der Aktion nicht schwer verletzte - kein Vorfall, der in Kohrs Vita besonders hervorsticht, war es doch bereits das neunte Mal, dass der ehemalige Junioren-Nationalspieler vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde.

Auch deshalb hatten zahlreiche Experten lange Strafen für den Rot-Rüpel gefordert - Schalke-Legende Olaf Thon (59) wollte den 31-Jährigen gar für zwölf Wochen gesperrt sehen.