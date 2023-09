Drittliga-Trainer über seinen Superjoker: Den würde auch "Bob der Baumeister" einwechseln

Köln/Bielefeld - Erst am Freitag verpflichtete Arminia Bielefeld Bundesliga-Stürmer Noah Joel Sarenren Bazee. Mit seinem ersten Tor im ersten Spiel sorgte der 27-Jährige am Sonntagnachmittag nicht nur für Bielefelder Glücksgefühle, er ließ seinem Trainer eine unterhaltsame Aussage entlocken.

Noah Joel Sarenren Bazee (27, l.) machte für Augsburg 31 Bundesliga-Spiele, bevor er am Freitag bei Drittligist Bielefeld unterschrieb. © Stefan Puchner/dpa

Das nennt man wohl Einstand nach Maß! Noah Joel Sarenren Bazee stach am Sonntagabend direkt bei seinem ersten Einsatz im Trikot von Arminia Bielefeld.

Stolz hatten die Ostwestfalen zwei Tage zuvor den Transfer des 46-maligen Bundesliga-Angreifers verkündet.

Nun also Arminia Bielefeld und die Knochenmühle 3. Liga. Sarenren Bazee erwischte direkt zu Beginn ein schweres Auswärtsspiel seines neuen Klubs, der nach vier Punkten aus vier Spielen eigentlich bei Viktoria Köln zum Siegen verdammt war.

Doch die Domstädter waren lange der 2:0-Führung näher als dem Ausgleich - bis Sarenren Bazee in die Partie kam und traf. Eine Halbfeldflanke von Kaito Mizuta (23) verlängerte er per Hinterkopf ins Tor, Ausgleich in der 84. Minute.

Und fast wäre Bielefelds Torschütze zum Matchwinner avanciert, als er in der Nachspielzeit einen weiteren hohen Ball per Kopfball-Bogenlampe auf die Latte beförderte.