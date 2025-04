Betrug? Drittliga-Coach erhebt schwere Vorwürfe gegen Pokalfinalist Bielefeld

Für den Trainer ein absolutes No-Go, besonders von seinem Gegenüber Mitch Kniat (39): "Das finde ich halt unter aller Kanone. Eine Verletzung vorzutäuschen, um dann seine ganze Mannschaft an die Seitenlinie zu holen, eine taktische Ansprache zu machen, das finde ich drüber."

"Das passiert in jedem zweiten Spiel", schimpfte Janßen: "Der Torwart legt sich hin, hat keine Verletzung, die ganze Mannschaft geht zur Bank und bekommt 'ne taktische Anweisung. Mit 10 Mann stehen die da an der Seite. Das passiert, wie gesagt, alle 14 Tage."

Nach dem Spiel klärte der 58-Jährige bei MagentaSport auf, was ihn so auf die Palme gebracht hatte - und erhob im gleichen Zug schwere Vorwürfe gegen Bielefeld.

In der 70. Minute stürmte Janßen während einer Behandlungspause für Arminia-Keeper Jonas Kersken (24) aufs Feld, brüllte dabei "So eine Schweinerei" vor sich hin und wurde folgerichtig ebenfalls mit Rot aus dem Innenraum verwiesen.

Das ohnehin schon hitzige Duell - in der ersten Halbzeit schickte Schiedsrichter Daniel Bartnitzki (28) bereits je einen Spieler beider Teams mit Gelb-Rot vom Platz - nahm in der zweiten Hälfte noch mehr Fahrt auf.

Schwere Vorwürfe von Olaf Janßen: Gibt Arminia-Trainer Mitch Kniat (39) seinem Team die Anweisung, Verletzungen zu simulieren? © Friso Gentsch/dpa

So habe er auch bereits gewusst, dass es zu diesem Szenario kommen würde, sich aber trotzdem extrem darüber aufgeregt, da er ein Gerechtigkeitsfanatiker sei, erklärte Janßen.

"Das können Sie ja nachverfolgen, wie oft das passiert, und dass die Mannschaft dann immer rauskommt, dass der Torwart danach nicht verletzt ausgewechselt wird, sondern ganz normal weiterspielt und das macht man nicht, meine Meinung."

So auch in diesem Fall - Kersken konnte nach einer kurzen Behandlung das Spiel beenden und sich in den letzten Minuten mehrfach mit starken Paraden auszeichnen.

Ob es an der kleinen taktischen Auszeit während der Behandlungspause von Kersken lag oder nicht, Bielefeld gewann jedenfalls mit 2:0 gegen die Viktoria und zementierte damit den zweiten Platz in der 3. Liga.