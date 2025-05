Kondomhersteller bringt limitierte Sonder-Gummis zum DFB-Pokalfinale raus

Alles in Kürze

Zum DFB-Pokalfinale verteilt der Hersteller "Ritex" limitierte Arminia-Gummis. © Screenshot/Instagram/@ritexdeutschland

Mit einer limitieren Kondom-Sonderedition will das Unternehmen nicht nur den Finaleinzug von Arminia Bielefeld feuchtfröhlich zelebrieren, sondern auch für "besonderen Schutz bei der Manndeckung" sorgen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die Gummis tragen dabei die zweideutige Aufschrift "Bielefeld kommt", darunter eine Skizze des Berliner Olympiastadions. "Den Gag 'Bielefeld kommt' konnten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen", scherzte Ritex-Pressesprecherin Natalie Fiedel.

Sollten die Arminen um Trainer Mitch Kniat (39) nicht nur als Sieger der Herzen in die Hauptstadt kommen, sondern tatsächlich den Pott holen, dürfte der Freudenerguss beim Public Viewing auf dem Bielefelder Jahnplatz keine Grenzen mehr kennen. Genau dort will Ritex seine limitieren Verhütungsmittel an den Mann bringen.