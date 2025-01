Alarmierender Trend bei Bayer Leverkusen! So wird's nichts mit der Titelverteidigung

Freud und Leid liegen im Fußball oft nah beieinander: Während Leipzigs Kevin Kampl (34) über den späten Ausgleich seiner Mannschaft jubelt, hadert Bayer-Superstar Florian Wirtz (21) mit dem Punktverlust. © Federico Gambarini/dpa

Dominanz, Souveränität und der stetige Glaube, am Ende als Sieger vom Platz zu gehen - das hat die Mannschaft von Xabi Alonso (43) im Vorjahr zum hochgelobten Double geführt.



Doch von den Tugenden ist inzwischen allenfalls noch ein laues Lüftchen zu sehen, wie das Leipzig-Remis am Wochenende erneut eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Ein Blick auf die Zahlen untermauert das - und zeigt, wie alarmierend der Trend wirklich ist: Keine Mannschaft in der Liga hat nach Führung mehr Punkte verspielt, wie die Werkself. Ganze sechsmal lagen die Rheinländer in Front, ohne sich am Ende über einen Dreier freuen zu können.

Und auch von "Laterkusen", wie Bayer in Anspielung auf die vielen späten Tore in der Vorsaison getauft wurde, ist aktuell nicht mehr viel zu sehen - ganz im Gegenteil: Während Alonsos Profis im Double-Jahr auf einen Wahnsinnswert von 22 Treffern in den letzten 15 Spielminuten gekommen sind, erzielten sie in den bisherigen 19 Partien nur magerere fünf Tore in den Schlussminuten.