Bayer 04 trifft gegen West Ham in letzter Minute: Werkself steht im Europa-League-Halbfinale!

Gerade ungeahnte Fahrlässigkeiten in allen Mannschaftsteilen brachten den Bundesliga-Primus in der ersten Halbzeit gewaltig in die Bredouille.

Auch abseits des Platzes ging es heiß her. Inmitten völligem Chaos holte sich ein Co-Trainer der Hammers an der Seitenlinie die rote Karte ab. Das übertrug sich auch innerhalb weniger Augenblicke auf den Rasen, wo sich Abwehrkante Jonathan Tah und Torschütze Antonio einen harten Fight geliefert haben.

Schon früh im Spiel kam es auf dem Rasen zu unschönen Szenen und einer Rudelbildung. © Kin Cheung/AP

Deutlich ruhiger gingen die Leverkusener das Geschehen im zweiten Abschnitt an - bis auf Jeremie Frimpong! Der Rechtsverteidiger hatte den entscheidenden Ausgleich gleich doppelt auf dem Fuß (65./83.)!

Für die endgültige Befreiung sorgte der Niederländer - auch Dank freundlicher Mithilfe eines Beins der Gastgeber - schließlich nur Augenblicke vor dem Schlusspfiff (88.).

Damit bleibt der amtierende Deutsche Meister auch im 44. Pflichtspiel der laufenden Spielzeit ungeschlagen und stellt somit eine neue Bestmarke im laufenden Jahrtausend auf!

Von West Ham hingegen kam in den zweiten 45 Minuten gar nichts mehr. Die Truppe um Xabi Alonso steht damit in der Runde der letzten vier in der Europa League. Da kommt es am 2./9. Mai zum Wiedersehen mit der AS Rom!

Erstmeldung um 21.28 Uhr, aktualisiert um 23.10 Uhr