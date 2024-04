Auch Rüpel-Briten können Werkself nicht ärgern: Xabi Alonso wechselt späten Sieg ein!

Leverkusen - 83 lange Minuten biss sich Bayer 04 Leverkusen im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen West Ham United die Zähne aus, aber dann erging es den Gästen aus London wie schon so vielen Bundesliga-Teams in dieser Saison. Der späte Turbo hörte auf den Namen Jonas Hofmann, besorgte den 2:0-Sieg und eine sehr gute Ausgangslage fürs Rückmatch.

Beide Joker stechen! Victor Boniface (l.) und Jonas Hofmann (M.) brachten Bayer 04 den Sieg von der Bank. © INA FASSBENDER / AFP

Eigentlich nahm die Mannschaft von Erfolgscoach Xabi Alonso das Heft des Handelns sofort nach dem Anpfiff in die Hand und kombinierte den Ball in ihrer aktuell unnachahmlichen Art durch die eigenen Reihen in Richtung Tor.

Vor diesem fehlten Schick (7.), Adli (10.), Grimaldo (20.) und Tapsoba (34.) bei ihren durchaus gefährlichen Abschlüssen aber das nötige Quäntchen Glück, Lukasz Fabianski im Kasten der "Hammers" packte jeweils zu.

Nach dem Seitenwechsel ging der ungleiche Kampf in die zweite Runde. Der Tabellenführer der Bundesliga zauberte ohne Ertrag, während die Briten jedes Körperteil in die Waagschale warfen.

Das wurde mit der Zeit richtig nervig, aber die Werkself lässt sich von sowas in dieser Saison einfach nicht aus der Ruhe bringen. Der spanische Erfolgscoach musste nur auf die Bank schauen, Hofmann sowie Verletzungs-Rückkehrer Victor Boniface einwechseln und schon war das Problem gelöst.

Ersterer zimmerte das Leder nämlich nur sieben Minuten nach seinem Hereinkommen und einer Grimaldo-Ecke zum Brustlöser in die Maschen (83.) und legte in der Nachspielzeit sogar noch den zweiten Treffer für seinen Joker-Kollegen auf (90.+1).