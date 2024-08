Bayer 04 hat Interesse: Meister will diesen Liverpool-Star!

Leverkusen - Dieser Transfer würde tief blicken lassen! Offenbar hat Meister Bayer 04 Leverkusen ernsthaftes Interesse an einem Abwehrspieler aus England.

Verlässt Abwehrboss Jonathan Tah (hier mit Pokal) die Werkself etwa doch noch? © Soeren Stache/dpa

In der vergangenen Saison war er noch an Liga-Konkurrent Mainz 05 ausgeliehen - schon bald könnte er wieder in der Bundesliga auflaufen: Sepp van den Berg (22)!

TV-Experte Florian Plettenberg zufolge soll die Werkself Kontakt mit dem FC Liverpool aufgenommen haben, um den 22-Jährigen unters Bayer-Kreuz zu lotsen.

Heißt auch: Ein Abgang für Jonathan Tah (28) wird wahrscheinlicher. Seit Wochen wird der Nationalspieler mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Erst vor eineinhalb Wochen soll der Rekordmeister dem Wechsel aber einen Riegel vorgeschoben und sich nach intensiven Gesprächen gegen eine Verpflichtung des 28-Jährigen entschieden haben.

Macht der Doublesieger jetzt etwa ernst bei van den Berg und lässt Tah nach neun Jahren in Leverkusen endgültig ziehen?