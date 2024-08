Der FC Bayern sagt nein! Jonathan Tah bleibt bei Bayer 04

Offenbar zu riskant für den Rekordmeister! Der Weg für Tah wäre an der Säbener Straße nämlich erst frei geworden, wenn man im Gegenzug Abwehrspieler Matthijs de Ligt (24) an Manchester United verkauft bekommen hätte.

Unzählige Wochen baggerte der Rekordmeister offenkundig an Abwehrspieler Jonathan Tah, wollte für den 28-Jährigen circa 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen auf den Tisch legen.

Der Niederländer Matthijs de Ligt war das Zünglein an der Tah-Waage. © Sven Hoppe/dpa

Das bedeutet auch: Einer der absoluten Säulen im Team von Xabi Alonso (42) bleibt dem Doublesieger der Saison 2023/24 erhalten, spielt mit dem spanischen Meister-Macher noch eine Saison in der Champions League.

Im Sommer 2025 könnten die Münchner dann einen erneuten Vorstoß wagen. Denn: Tah wäre dann ablösefrei!

Eine Vertragsverlängerung unterm Bayer-Kreuz kam für die bullige Abwehrkante zuletzt nicht infrage, zu groß der Wunsch nach einem Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt.

So geht es für Tah wohl oder übel in seine zehnte Saison bei der Werkself. Die startet so richtig mit dem DFL Supercup gegen den VfB Stuttgart am 17. August (20.30 Uhr). Das Testspiel gegen den FC Arsenal setzten die Rheinländer am Mittwochabend mit 1:4 in den Sand.