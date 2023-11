Bayer 04 schießt Union Berlin ab: Geht Xabi Alonso als Meister nach Madrid?

Xabi Alonso ist erst seit Oktober des vergangenen Jahres bei Bayer 04. Steht er vor einem historischen Coup? © David Inderlied/dpa

Durch den Sieg gegen die Köpenicker - die in diesem Jahr erstmals an der Champions League teilnehmen - sprang die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso (41) erneut an die Tabellenspitze.

Die hatte sich am gestrigen Samstag der Rekordmeister aus München mit einem 4:2 gegen den FC Heidenheim geschnappt.

Ist Leverkusen diese Saison allerdings das Maß aller Dinge und womöglich sogar für die Bayern eine Nummer zu groß?

Lediglich das Duell in der Allianz Arena konnte die Werkself am 15. September nicht gewinnen - sonst gingen die Rheinländer in jedem der restlichen 16 Pflichtspiele in DFB-Pokal und Europa League als Sieger vom Platz.