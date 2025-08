Bayer 04 und der Mega-Umbruch: Alejandro Grimaldo spricht von Abschied

Immer wieder Alejandro Grimaldo! Der Spanier bringt öffentlich nun erneut einen Wechsel ins Spiel.

Von Maurice Hossinger

Leverkusen - Die Vorbereitung auf die neue Saison bei Bayer 04 ist in vollem Gange, da spricht einer zum wiederholten Male von seinem Abschied aus Leverkusen. Geht sein Wunsch in diesem Sommer in Erfüllung?

Alles in Kürze Alejandro Grimaldo spricht von Abschied bei Bayer 04.

Grimaldo möchte nach Spanien wechseln.

Kein Zeitdruck für den Wechsel.

Wechsel könnte in einem oder mehreren Jahren sein.

Grimaldo will sich weiter für Bayer 04 einsetzen. Mehr anzeigen

Alejandro Grimaldo (29) macht keinen Hehl daraus, die Werkself bald gerne verlassen zu wollen. © Canales Carvajal/dpa Schon mehrfach hatte er in der Vergangenheit darüber gesprochen, die Werkself als Sprungbrett nutzen und eines Tages für Real Madrid auflaufen zu wollen: Alejandro Grimaldo (29). Der amtierende Europameister kam vor zwei Jahren als absolutes Schnäppchen unters Bayer-Kreuz, holte mit der Werkself aus dem Stand Meistertitel und DFB Pokal. Jetzt liebäugelt der 29-Jährige öffentlich erneut mit einem Transfer in die spanische Heimat, sieht seine Mission in Leverkusen offenbar als abgeschlossen. "Ich bin fast 30 Jahre alt und würde mich gerne in Spanien ausprobieren, in meinem Heimatland spielen", verriet er in einem Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger. Überraschend dabei: Anders als noch vor einigen Monaten scheint der Schienenspieler inzwischen aber keinen Zeitdruck mehr zu haben.

Bayer Leverkusens Alejandro Grimaldo lässt Zeitpunkt offen