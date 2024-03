Bayer 04 wappnet sich für die CL: Angelt sich die Werkself diesen argentinischen Weltmeister?

Aktuell steht der 30-Jährige bei der AS Rom unter Vertrag und brilliert in der laufenden Spielzeit mit 14 Toren und sieben Assists in 28 Pflichtspielen.

Italienischen Medienberichten zufolge soll der ungeschlagene Tabellenführer still und heimlich an einem Transfer von Paulo Dybala (30) arbeiten.

Der Argentinier war in der Vorsaison maßgeblich am Europa-League-Aus der Werkself im Halbfinale verantwortlich. © IMAGO / IPA Sport

Neben der Werkself soll auch Aston Villa aus der Premier League an den Diensten des Angreifers interessiert sein.

Erst in den vergangenen beiden Sommer-Transferfenstern kamen sich die "The Villans" und die Rheinländer in Sachen Transfers gleich doppelt nahe. Neben Leon Bailey (26) wechselte auch Moussa Diaby (24) im vergangenen Sommer auf die Insel, steht da inzwischen kurz vor der Champions-League-Qualifikation.

Einziges Problem: der Vertrag des Argentiniers läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Demnach wäre für Rom in diesem Sommer, spätestens im kommenden Winter, die letzte Chance, eine Millionenablöse zu kassieren.

Schon vor einigen Wochen geisterte in Leverkusen der Name eines absoluten Weltklasse-Mittelfeldspielers umher: Marco Asensio (28). Der Spanier kam am Ende aber doch nicht in die Bundesliga.

Kommt ihm Paulo Dybala im Sommer zuvor und wechselt zu Bayer 04? Bislang hat sich der Klub noch nicht zu den Mega-Gerüchten geäußert.