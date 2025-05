Bayer 04 will Bayern vom Thron stoßen: Zieht Erik ten Hag diese Stars an Land?

Leverkusen - Kaum hat Erik ten Hag (55) seinen neuen Job als Trainer von Bayer 04 Leverkusen angetreten, bastelt die Werkself kräftig am Kader der neuen Saison. Dient der Niederländer als Zugpferd für die ganz großen Transfers?

Alles in Kürze

Seit Anfang der Woche ist klar, dass der Ex-Coach von Ajax Amsterdam und Manchester United in Leverkusen eine neue Ära prägen soll.

In den nächsten Tagen soll der Wechsel von Jeremie Frimpong zum FC Liverpool offiziell verkündet werden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Unsicher dagegen ist die Position des Rechtsverteidigers unterm Bayer-Kreuz.

Nach intensiven Bemühungen des FC Liverpool soll Jeremie Frimpong (24) künftig an der Anfield Road auflaufen und um die 40 Millionen Euro in die Klubkasse der Leverkusener spülen. Einen Ersatz scheint man derzeit noch nicht in Aussicht zu haben.

"Mit der Planung gehen wir jetzt ins Detail. Wir müssen Entscheidungen treffen", freut sich Neu-Trainer ten Hag auf die anstehende Transferphase.

Ob der Niederländer hier und da auch bei seinen Ex-Klubs aus Amsterdam und Manchester wildert und Topstars in die Bundesliga lockt?